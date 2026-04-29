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Existují tři různé typy hlavic kartáčků Sonicare. To, kterou hlavici lze upevnit na váš kartáček, závisí na modelu, který vlastníte.
Nasazovací hlavice kartáčku je standardem a lze ji upevnit na většinu nabíjecích kartáčků Sonicare.
naše starší modely Essence mají větší, šroubovací hlavici kartáčku.
Hlavice krtáčku Philips One a Philips One for Kids jsou komptibilní pouze s kartáčky Philips One a Philips One for Kids.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX9213/84, HX8311/13, HX8311/12. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Jaká hlava kartáčku patří na můj kartáček Sonicare?
Ve kterých zemích je aplikace Sonicare k dispozici?
Mohu používat kartáček Sonicare bez aplikace?
Jaká zařízení jsou kompatibilní s aplikací Sonicare / Sonicare for Kids?
Jaké jsou režimy čištění zubů u mého zubního kartáčku DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Jak se používají tlačítka a displej u zubního kartáčku DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Jak se používá hlavní nabídka u zubního kartáčku DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Proč je mezi tělem a hlavicí kartáčku drobná škvírka?
Jak mohu aktivovat funkci okamžité zpětné vazby: Funkce drhnutí?
Jak lze provést reset na tovární nastavení u zubního kartáčku Sonicare DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Jak mohu aktivovat funkci okamžité zpětné vazby: Přítlak + SenseIQ v mém novém zubním kartáčku DiamondClean 9900?
Jak mohu nabít zubní kartáček Sonicare DiamondClean 8000–9900 nové generace pomocí cestovního pouzdra?
Jak mohu zkontrolovat stav baterie svého zubního kartáčku Sonicare DiamondClean 8000-9900 nové generace?
Co znamená zpětná vazba po čištění zubů: Na zubním kartáčku DiamondClean 8000–9990 nové generace se zobrazuje informace o délce čištění.
Jak mohu změnit intenzitu nastavení u zubního kartáčku Sonicare DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Jak si mohu vybrat funkci okamžité zpětné vazby, kterou chci použít u svého zubního kartáčku DiamondClean nové generace?
Jak mohu měnit režimy u zubního kartáčku Sonicare DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Jak mám porozumět zpětné vazbě po čištění zubů: Tlak?
Jak funguje mapa úst u mého zubního kartáčku DiamondClean 9000–9900 nové generace?
Jak zobrazit zpětnou vazbu po čištění zubů: Pokrytí na mém zubním kartáčku DiamondClean 9000–9900 nové generace.
Jak si mohu na těle zubního kartáčku DiamondClean nové generace prohlédnout zpětnou vazbu po čištění zubů?
Jak poznám, kdy je třeba vyměnit hlavici kartáčku u modelu DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Jak se nabíjí zubní kartáček Sonicare DiamondClean 8000–9900 nové generace?
Jak mohu použít funkci okamžité zpětné vazby: Pokrytí na mém zubním kartáčku DiamondClean 9000–9900 nové generace.
Jak mám poprvé nastavit zubní kartáček DiamondClean 8000–9900 nové generace a vybrat si jazyk?