1) Stiskněte tlačítko MENU, vyberte možnost MAINTENANCE (ÚDRŽBA) a poté DESCALING (ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE) a potvrďte tlačítkem OK.

2) Stisknutím tlačítka OK potvrdíte zadání a spustíte proces odstranění vodního kamene.

3) Vyjměte a vyprázdněte nádržku na vodu. U přístrojů Exprelia, které jsou kompatibilní s filtrem AquaClean se na displeji přístroje zobrazí zpráva: Remove the AquaClean water filter. (Vyjměte vodní filtr AquaClean.) Potvrďte úkon tlačítkem OK.

4) Vylijte vnitřní a vnější tácek na odkapávání. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

5) Naplňte karafu na mléko do poloviny pitnou vodou. Vložte a otevřete dávkovací hubičku na mléko. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

6) Umístěte nádobu pod trysku pro páru / horkou vodu a dávkovací hubičku karafy na mléko. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

7) Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu. Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po značku MAX. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

8) Z přístroje začne v určitých intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene. Na displeji se zobrazí krok 1/2 odstranění vodního kamene a ukazatel zobrazuje průběh procesu. Tento proces trvá přibližně 20 minut.

Poznámka: Cyklus odstranění vodního kamene je možné přerušit stisknutím tlačítka Pause. Proces obnovíte stisknutím tlačítka OK.

9) Po využití celé směsi roztoku pro odstranění vodního kamene a vody přístroj signalizuje, aby se vypláchla nádržka na vodu a naplnila pitnou vodou. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

10) Vylijte vnitřní a vnější tácek na odkapávání. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

11) Naplňte karafu na mléko do poloviny pitnou vodou. Vložte a otevřete dávkovací hubičku na mléko. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

12) Vyprázdněte nádobu a dejte ji zpět. Potvrďte úkon tlačítkem OK.

13) Spustí se cyklus vyplachování. Na displeji se zobrazí krok 2/2 vyplachování a ukazatel zobrazuje průběh procesu.

14) Po využití celého množství vody potřebného pro cyklus vyplachování přístroj automaticky ukončí proces odstranění vodního kamene a po dokončení fáze zahřátí zobrazí tuto obrazovku.