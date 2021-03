1) Vyjměte nádržku na vodu. Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu.

2) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po rysku MAX. (Zajistěte, aby hladina sahala k rysce Max; jinak bude nutné další vyplachování.) Umístěte nádržku na vodu zpět do přístroje.

3) Umístěte mísu pod dávkovací hubičku.

4) Stiskněte tlačítko CALC CLEAN (alespoň po dobu 3 sekund), dokud nezačne tlačítko blikat. Přístroj zahájí proces odstranění vodního kamene.

Poznámka: Tlačítko CALC CLEAN bude blikat až do dokončení procesu odstranění vodního kamene.

5) Z přístroje nyní vytéká v určitých intervalech roztok pro odstranění vodního kamene. To trvá přibližně 25 minut. V této době svítí kontrolka CYKLUS ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE.

6) Když nepřerušovaně svítí kontrolka ŽÁDNÁ VODA, nádržka na vodu je prázdná.

7) Vyprázdněte mísu a dejte ji zpět. Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Umístěte ji zpět do přístroje. Rozsvítí se kontrolka CYKLUS VYPLACHOVÁNÍ.

8) Pokud bliká tlačítko ESPRESSO, stiskněte je a spustí se cyklus vyplachování.

9) Když se rozsvítí kontrolka ŽÁDNÁ VODA, nádržka na vodu je prázdná.

10) Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Umístěte ji zpět do přístroje.

11) Zhasne tlačítko CALC CLEAN. Tlačítko ESPRESSO nepřerušovaně svítí a začnou blikat kontrolky ŽÁDNÁ VODA a VYKŘIČNÍK.

Poznámka: Pokud se znovu rozsvítí symbol CYKLUS VYPLACHOVÁNÍ, doplňte nádržku na vodu po značku MAX a opakujte kroky 7 až 10, dokud nezačnou blikat kontrolka ŽÁDNÁ VODA a VYKŘIČNÍK. Tento postup může být nutné opakovat několikrát.

12) Stiskněte tlačítko ESPRESSO, aby se naplnil okruh.

13) Tlačítko ESPRESSO a COFFEE začnou současně blikat a přístroj provede automatický cyklus vyplachování.

14) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.

15) Přístroj je nyní připraven k použití.