    Evnia Fast IPS Gaming monitor 25M2N5200U/00
    Evnia Fast IPS Gaming monitor

    Absolutní vylepšení vašeho herního zážitku

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Evnia je progresivní a nápaditá. Náš průkopnický a inkluzivní přístup usiluje o vytvoření moderní atmosféry ve světě gamingu a zároveň využívá bohaté zkušenosti značky Philips.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Přetaktovatelná obnovovací frekvence 390 Hz

    Obnovovací frekvence 390 Hz pro nádherně plynulý a živý obraz

    Získejte obrovskou výhodu při intenzivním kompetitivním hraní s monitorem Philips Evnia. Tento monitor je určen pro hráče, kteří vyžadují mimořádně plynulý obraz bez zpoždění, a poskytuje přetaktovatelnou obnovovací frekvenci 390 Hz – výrazně vyšší než standardní monitory. Rozlučte se s frustrujícími poklesy snímkovací frekvence, kvůli kterým nepřátelé nepředvídatelně poskakují na obrazovce. S tímto vysoce výkonným displejem uvidíte každý kritický pohyb mimořádně plynule, což vám poskytne přesnost a přehled, abyste získali náskok před konkurencí a stříleli jste najisto.

    Nízká prodleva vstupu

    Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zařízeními a monitorem

    Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.

    Rychlá odezva 0,3 ms v režimu Smart MBR

    Mimořádně rychlá odezva 0,3 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

    Displej Philips s odezvou 0,3 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.

    Feature Image Evnia_HDR_400_gaming

    Obrazovka DisplayHDR 400 pro úžasně realisticky barevný obraz

    Obrazovka s certifikací VESA DisplayHDR 400 znamená významný krok dopředu oproti běžným displejům SDR. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ nabízí obrazovka DisplayHDR 400 úžasný jas, kontrast a barvy. Díky globálnímu tlumení a minimálnímu jasu 400 nitů obraz oživují výrazná světlá místa a vyznačuje se hlubší a důmyslnější černou. Obrazovka odkrývá plnější paletu obohacenou o nové barvy, čímž vám přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.

    Feature Image 2022_MNT_SmartContrast for rich black details_gaming

    SmartContrast pro bohaté detaily černé

    SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

    Feature Image SmartImage Game

    Herní režim SmartImage je optimalizován pro hráče

    Nový herní displej společnosti Philips je vybaven uživatelským rozhraním na obrazovce umožňujícím rychlý přístup. Je speciálně vyladěno pro hráče a nabízí celou řadu možností. Režim „FPS“ (střelba z první osoby) vylepšuje tmavá témata v hrách, takže můžete lépe zahlédnout skryté předměty v temných oblastech. Režim „Závody“ přizpůsobí displej prostřednictvím kratší doby odezvy, vysoké úrovně barev a dalších úprav obrazu. Režim „RTS“ (strategie v reálném čase) nabízí speciální režim SmartFrame pro zvýraznění konkrétní oblasti a umožňuje upravit velikost i obraz. Režimy Hráč 1 a Hráč 2 umožňují uložit osobní přizpůsobená nastavení podle různých her pro zajištění nejlepšího výkonu.

    Feature Image Evnia_ Smart Crosshair

    Chytrý zaměřovač: větší přesnost, větší zábava

    Barva zaměřovače je přednastavená. Jakmile zapnete funkci chytrého zaměřovače, barva zaměřovače se bude měnit podle pozadí. Díky chytrému zaměřovači budete přesnější a lépe uvidíte vaše nepřátele.

    Feature Image Evnia_Stark ShadowBoost

    Stark ShadowBoost: Pro zlepšení viditelnosti při tmavých scénách

    Tato funkce slouží ke zlepšení viditelnosti při tmavých scénách, aniž by došlo k přeexponování světlých míst. Funkce Stark ShadowBoost má tři volitelné úrovně, které nabízí texturované snímky s lepší saturací barev a vyšším kontrastem, takže uvidíte lépe tmavé i světlé scény. K tomu tato funkce pomáhá doladit váš rozhled, takže všechny své nepřátele objevíte při hraní mnohem rychleji.

    Hravá

    Inovativní & hravá

    Evnia usiluje o to být hlasem pozitivní změny v našem odvětví, a zároveň si zachovává hravého ducha.

    Vstřícná

    Vstřícná

    Evnia oslovuje každého bez ohledu na pohlaví, věk nebo úroveň herních dovedností.

    Na&scaron;e tř&iacute;let&aacute; z&aacute;ruka na OLED a QD OLED

    Naše tříletá záruka na OLED a QD OLED

    Displeje Philips OLED a QD OLED jsou kryty tříletou tovární zárukou, která zahrnuje i ochranu proti vypalování OLED a QD OLED.* Abychom vám zajistili ještě vyšší úroveň jistoty, připravili jsme základní pokyny pro péči o každý příslušný produkt OLED a QD OLED. *Podléhá záručním podmínkám Philips. Krytí vypalování OLED/QD OLED platí pouze při dodržení pokynů pro péči. Platí pouze v EU.

    Recenze

    * Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
    * Funkce přetaktování zvyšuje nativní obnovovací frekvenci, avšak jsou s ní spojena určitá rizika. Pokud se obrazovka po restartu zobrazuje abnormálně, vypněte nastavení přetaktování, které se nachází v nabídce OSD monitoru.
    * Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
    * Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
    * Režim Smart MBR nastaví jas ke snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
    * Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
    * Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.
    * Tento monitor směřuje k udržitelnosti: základna stojanu a držák na sluchátka jsou ze 35 % z recyklovaného plastu a šasi monitoru je z 85 % z recyklovaného plastu.
    * Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
    * Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

