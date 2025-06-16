Termíny pro vyhledávání
Získejte obrovskou výhodu při intenzivním kompetitivním hraní s monitorem Philips Evnia. Tento monitor je určen pro hráče, kteří vyžadují mimořádně plynulý obraz bez zpoždění, a poskytuje přetaktovatelnou obnovovací frekvenci 390 Hz – výrazně vyšší než standardní monitory. Rozlučte se s frustrujícími poklesy snímkovací frekvence, kvůli kterým nepřátelé nepředvídatelně poskakují na obrazovce. S tímto vysoce výkonným displejem uvidíte každý kritický pohyb mimořádně plynule, což vám poskytne přesnost a přehled, abyste získali náskok před konkurencí a stříleli jste najisto.
Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.
Displej Philips s odezvou 0,3 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
Obrazovka s certifikací VESA DisplayHDR 400 znamená významný krok dopředu oproti běžným displejům SDR. Na rozdíl od ostatních obrazovek „kompatibilních s HDR“ nabízí obrazovka DisplayHDR 400 úžasný jas, kontrast a barvy. Díky globálnímu tlumení a minimálnímu jasu 400 nitů obraz oživují výrazná světlá místa a vyznačuje se hlubší a důmyslnější černou. Obrazovka odkrývá plnější paletu obohacenou o nové barvy, čímž vám přináší vizuální zážitky, které upoutají vaše smysly.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
Nový herní displej společnosti Philips je vybaven uživatelským rozhraním na obrazovce umožňujícím rychlý přístup. Je speciálně vyladěno pro hráče a nabízí celou řadu možností. Režim „FPS“ (střelba z první osoby) vylepšuje tmavá témata v hrách, takže můžete lépe zahlédnout skryté předměty v temných oblastech. Režim „Závody“ přizpůsobí displej prostřednictvím kratší doby odezvy, vysoké úrovně barev a dalších úprav obrazu. Režim „RTS“ (strategie v reálném čase) nabízí speciální režim SmartFrame pro zvýraznění konkrétní oblasti a umožňuje upravit velikost i obraz. Režimy Hráč 1 a Hráč 2 umožňují uložit osobní přizpůsobená nastavení podle různých her pro zajištění nejlepšího výkonu.
Barva zaměřovače je přednastavená. Jakmile zapnete funkci chytrého zaměřovače, barva zaměřovače se bude měnit podle pozadí. Díky chytrému zaměřovači budete přesnější a lépe uvidíte vaše nepřátele.
Tato funkce slouží ke zlepšení viditelnosti při tmavých scénách, aniž by došlo k přeexponování světlých míst. Funkce Stark ShadowBoost má tři volitelné úrovně, které nabízí texturované snímky s lepší saturací barev a vyšším kontrastem, takže uvidíte lépe tmavé i světlé scény. K tomu tato funkce pomáhá doladit váš rozhled, takže všechny své nepřátele objevíte při hraní mnohem rychleji.
