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Evnia Fast IPS Gaming monitorHerní monitor s rozlišením Quad HD

27M2N3501PA/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

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Tento 27palcový monitor Fast IPS přináší ostrý obraz při hraní her. Díky přetaktovatelné obnovovací frekvenci 260 Hz a 0,3ms odezvě funkce Smart MBR můžete očekávat čistý obraz a kvalitní herní zážitek.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Ultrarychlá obnovovací frekvence 260 Hz zajistí hraní bez jakékoli prodlevy

Ultrarychlá obnovovací frekvence 260 Hz zajistí hraní bez jakékoli prodlevy

Při hraní nejintenzivnějších poutavých akčních her nabízí Philips Evnia přetaktovatelnou obnovovací frekvenci 260 Hz, která umocňuje mimořádně plynulý herní zážitek bez zpožďování. Zejména u rychlých her, jako jsou akční hry v první osobě a závodní hry, poskytuje vynikající pohyb a čistotu obrazu. Zažijete hlubší ponoření a pocit života ve hře.

Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zařízeními a monitorem

Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zařízeními a monitorem

Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.

Mimořádně rychlá odezva 0,3 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Mimořádně rychlá odezva 0,3 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Displej Philips s odezvou 0,3 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Ověřený kupující

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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Upozornění

  1. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup DP.

  2. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.

  5. Barvy displeje: 10bitové, lze dosáhnout pomocí DP při 200 Hz s rozlišením QHD

  6. Funkce přetaktování zvyšuje nativní obnovovací frekvenci, avšak jsou s ní spojena určitá rizika. Pokud se obrazovka po restartu zobrazuje abnormálně, vypněte nastavení přetaktování, které se nachází v nabídce OSD monitoru.

  7. Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  8. Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud zrovna nehrajete, doporučujeme jej vypnout.

  9. Tento monitor směřuje k udržitelnosti: základna stojanu a držák na sluchátka jsou ze 35 % z recyklovaného plastu a šasi monitoru je z 85 % z recyklovaného plastu.

  10. Funkci Stark Shadow Boost nelze aktivovat, pokud je zapnuta nízká odezva vstupu.

  11. Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

  12. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.