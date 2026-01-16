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27M2N3200NF/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner
Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.
Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Výhody
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse.
Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Upozorňujeme, že funkce vstupu s nízkou prodlevou je trvale zapnutá a nelze ji vypnout.
Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®
Tento monitor usiluje o udržitelnost: šasi monitoru je z 85 % vyrobeno z recyklovaného plastu po spotřebitelích.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.