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24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner
Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.
Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
3.8
z 5
4
Recenze
Gamer1309
26/08/2025
Hrvatska
Bestbuy gaming 24"
Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.
Výhody
Omjer cijene i kvalitete
Nevýhody
Za te novce nemam ništa za zamjeriti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Kalatapie
21/04/2025
България
Excellent budget gaming monitor
This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.
Výhody
One of the best monitors in its price range.
Nevýhody
The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
lauro777
17/02/2025
Česká republika
S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.
Výhody
parametry, cena
Nevýhody
zvuk reprodkuktorů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.
Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Tento monitor usiluje o udržitelnost: šasi monitoru je z 85 % vyrobeno z recyklovaného plastu po spotřebitelích.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.