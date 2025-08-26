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  • Evnia Gaming monitor Herní monitor Full HD LCD
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  • Evnia Gaming monitor Herní monitor Full HD LCD
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Evnia Gaming monitorHerní monitor Full HD LCD

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Recenze
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Tento 24palcový monitor IPS přináší ostrý obraz při hraní her. Díky obnovovací frekvenci 144 Hz a 0,5ms odezvě funkce Smart MBR můžete očekávat čistý obraz a celkově kvalitní herní zážitek.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner

Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zařízeními a monitorem

Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zařízeními a monitorem

Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.

Mimořádně rychlá odezva 0,5 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Mimořádně rychlá odezva 0,5 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

4

Recenze

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Výhody

Omjer cijene i kvalitete

Nevýhody

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Výhody

One of the best monitors in its price range.

Nevýhody

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Výhody

parametry, cena

Nevýhody

zvuk reprodkuktorů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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Upozornění

  1. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  2. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  3. Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.

  4. Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  5. Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  6. Tento monitor usiluje o udržitelnost: šasi monitoru je z 85 % vyrobeno z recyklovaného plastu po spotřebitelích.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  8. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®

  11. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

  12. Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.