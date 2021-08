Určitě znáte ty situace, kdy spěcháte na důležitou schůzku a nemáte už čas na důkladné oholení. Holení s žiletkou je vskutku kumšt – nejdříve musíte vousy zkrátit, pak nanést pěnu nebo krém, pár minut počkat, než vousy změknou, každé místo holit několika tahy, a nakonec ošetřit pokožku proti podráždění. To zabere klidně i půl hodiny. Jde to ale naštěstí i jinak – oholte se bez žiletky, rychle a efektivně.



Philips OneBlade oholí jakkoliv dlouhé vousy jedním tahem, a to klidně bez pěny, předchozího zastřihávání či následné péče. Díky jedinečné technologii a rychle se pohybujícímu ostří (200x za vteřinu) budete mít během pár minut hotovo. Philips OneBlade je kompaktní a lehký stejně jako vaše žiletka na holení, ale navíc vás potěší svou propracovanou ergonomií, díky které přesně padne do ruky. Pogumované strany zajišťují, že vám nevyklouzne ani ve sprše. Philips OneBlade vás tak nezdrží ani v ranním shonu.