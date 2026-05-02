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Tento rodukt
OneBlade 360 with Connectivity
Face + Body
1 799,00 Kč
OneBlade
Náhradní břit 360
639,00 Kč
OneBlade
Náhradní břit
799,00 Kč
1 799,00 Kč
1 799,00 Kč
Zastřihuje, tvaruje, holí
břit 360
nastavitelný hřeben 5 v 1
Propojený zážitek na míru
Philips OneBlade je vybaven revoluční technologií pro péči o tvář. Dokáže oholit vousy všech délek. Díky systému dvojité ochrany – klouzavé povrchové úpravě v kombinaci se zaoblenými špičkami – je holení snadnější a pohodlnější. Technologie holení sestává z rychle se pohybujícího ostří (12 000 pohybů za minutu), které je účinné i na delších vousech.
Inovativní břit 360 se může ohýbat ve všech směrech a přizpůsobit se křivkám obličeje. Konstrukce umožňuje konstantní kontakt s pokožkou a její kontrolu. Snadno zastřihujte a holíte obtížně dosažitelné oblasti – několika tahy a velkým pohodlím.
Jedinečné řešení s otevřeným hřebenem pro efektivní zastřihování bez zanášení a přerušení rutiny – dokonce i u dlouhých a silných vlasů.
4.6
z 5
3078
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
OndraEizik
02/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd
Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Date of Use 2026-04-29
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Date of Use 2026-04-29
Pes23
07/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Precizní holení
Ostré kontury.Je to první strojek, po kterém moje pleť nepálí. Holení je neuvěřitelně komfortní i bez použití pěny
Výhody
Mokré i suché holení.Žádné podráždění
Nevýhody
Náklady na náhradní břity
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade
Hejlik
08/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super holící strojek.Velmi spokojený a hlavně nedráždí pokožku
Výhody
rychlé oholení bez podráždění
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej
Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
Oproti předchůdci QP210
Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.