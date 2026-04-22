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Tento rodukt
OneBlade
Náhradní břit
799,00 Kč
OneBlade
Náhradní břit 360
639,00 Kč
799,00 Kč
799,00 Kč
Zástřih, tvar, oholení
4 x original
Hodí se ke každé rukojeti OneBlade
Břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce* pro neustálý pocit svěžesti
Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.
Kompatibilní s modely OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.
4.5
z 5
312
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Sokol 66
22/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
One blade
S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.
Výhody
Pohodlné používání
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Jerrry
13/01/2026
Česká republika
Břity
Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..
Výhody
Super holení...
Nevýhody
Musí se stále dokupovat...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Kabrňák
03/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní
Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
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