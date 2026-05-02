3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Tento rodukt
OneBlade
Náhradní břit 360
639,00 Kč
OneBlade
Náhradní břit
799,00 Kč
639,00 Kč
639,00 Kč
Zástřih, tvar, oholení
2x břit 360
Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade**
Břit má životnost až 4 měsíce*
Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.
Vhodné pro všechny produkty OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.
4.6
z 5
3078
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
OndraEizik
02/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd
Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Date of Use 2026-04-29
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Date of Use 2026-04-29
Pes23
07/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Precizní holení
Ostré kontury.Je to první strojek, po kterém moje pleť nepálí. Holení je neuvěřitelně komfortní i bez použití pěny
Výhody
Mokré i suché holení.Žádné podráždění
Nevýhody
Náklady na náhradní břity
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade
Hejlik
08/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super holící strojek.Velmi spokojený a hlavně nedráždí pokožku
Výhody
rychlé oholení bez podráždění
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej
Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
Kde existují zařízení
Při použití u modelů QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx neumožní využít plnou pohyblivost tohoto břitu.