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  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
  • Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek

OneBladeNáhradní břit 360

QP420/50

4.6
| (3078) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
Inovativní břit 360 se dokáže ohnout jakýmkoli směrem a dokonale se tak přizpůsobit křivkám vašeho obličeje. Konstrukce umožňuje stálý kontakt s pokožkou a snadné ovládání. Vousy i na těžko dosažitelných místech pohodlně zastřihnete nebo oholíte pouhými několika pohyby. Břity jsou kompatibilní se všemi modely OneBlade.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

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Tento rodukt

OneBlade Náhradní břit 360

OneBlade
Náhradní břit 360

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Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek

  • Zástřih, tvar, oholení

  • 2x břit 360

  • Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade**

  • Břit má životnost až 4 měsíce*

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.

Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade

Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade

Vhodné pro všechny produkty OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Břit, který se jen tak neztupí

Břit, který se jen tak neztupí

Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

3078

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

02/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd

Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Date of Use 2026-04-29

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Date of Use 2026-04-29

07/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Precizní holení

Ostré kontury.Je to první strojek, po kterém moje pleť nepálí. Holení je neuvěřitelně komfortní i bez použití pěny

Výhody

Mokré i suché holení.Žádné podráždění

Nevýhody

Náklady na náhradní břity

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade

08/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super holící strojek.Velmi spokojený a hlavně nedráždí pokožku

Výhody

rychlé oholení bez podráždění

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.

  2. Kde existují zařízení

  3. Při použití u modelů QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx neumožní využít plnou pohyblivost tohoto břitu.