Jak odříhnout novorozence?

Vrobrali jsme, proč je odříhávání důležité, a nyní se podíváme na to, jak dát odříhnout novorozence. Rodiče by měli své miminko opakovaně jemně poplácávat po zádech, dokud si neodříhne. Důležité je, aby to bylo poklepávání „hrstí“, které je jemnější, než poklepávání plochou dlaní.

Pokud jde o to, jak dlouho miminko nechávat odříhnout, to opravdu záleží jen na vašem miminku. Nemělo by to však trvat příliš dlouho – obvykle jen několik málo minut. Zhruba prvních šest měsíců by mělo být miminko po krmení drženo ve vzpřímené poloze po dobu 10 až 15 minut. To může pomoci udržet mléko tam, kde má, ale rodiče by se neměli příliš znepokojovat, pokud jejich dítě občas ublinkne. Proto je dobré mít při odříhávání miminka po ruce ručník.