Zdravý spánkový základ dítěte

Důležitost spánku

Důležitost spánku je dnes již nepopiratelná. Spánek je naší biologickou potřebou, která ovlivňuje zdraví i pohodu. Ve většině rodin je spánek problémem číslo jedna v momentě, kdy se narodí první dítě. Víme, že všichni pečovatelé budou v průběhu prvních let života dítěte na určité úrovni spánkové deprivace. Také ale víme, že naše těla příroda velice dobře připravila na tuto dobu rodičovství. Pečovatelé by měli očekávat, že jejich děti budou mít během nocí potřeby, u kterých mohou vyžadovat jejich asistenci, a to přibližně do 6 let. Což nepopírá fakt, že je nedostatek spánku fyzicky i psychicky nepříjemný a může mít na nás negativní vliv. Je však důležité pochopit, že dobrý spánek, u kterého si dostatečně odpočineme, se nerovná nepřerušovanému spánku. Můžeme se krátce probouzet mezi jednotlivými spánkovými cykly, a i přes to být odpočinutí a nebýt ve stresu.