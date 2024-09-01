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Ukončeno

Philips Avent ConnectedChytrá dětská chůvička

SCD923/26

4.6
| (255) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
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Díky chytré dětské chůvičce Philips Avent můžete dítě bezpečně a odkudkoli sledovat. Náš systém Secure Connect vás udržuje ve spojení s vaším děťátkem v celém domě. A s aplikací Baby Monitor+ se můžete podívat odkudkoli.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Sledujte vaše děťátko doma i venku

Jistota kdekoli

  • Kamera Full HD

  • Rodičovská jednotka s výdrží 12 hodin

  • Zabezpečený systém připojení

  • Připojení pomocí aplikace: Baby Monitor+

Navržena k nepřetržitému spojení s dítětem

Náš vlastní zabezpečený systém připojení používá více šifrovaných odkazů z dětské jednotky na rodičovskou jednotku a aplikaci. Pro spolehlivé a zabezpečené připojení.

Kamera Full HD s nočním viděním a digitálním zoomem

S aplikací Philips Avent Baby Monitor+ uvidíte a uslyšíte své dítě doma i venku. Pomocí Wi-Fi nebo mobilního internetu můžete sledovat a ukonejšit své děťátko odkudkoli.

Uvidíte každý pohyb, uslyšíte každé zavrnění

Dětská jednotka používá fotoaparát s rozlišením Full HD a nočním viděním a digitálním zoomem, který ve dne i v noci přináší jasné snímky z pokoje vašeho děťátka.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

255

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Funkčnost v praxi

Model SCD923 - Zakoupil jsem dle recenze v zahraničí / zdroj YouTube . U nás se píše že nejde spárovat s mobilní aplikací na mobilu a pokud ano tak se vypne hlavní monitor. Toto není pravda! Já i manželka máme v mobilu chůvičku nainstalovanou a i na monitoru jede skvěle. Pravda je že někdy hlásí falešné poplachy a opoždění obrazu je cca 2 až 4 vteřiny tak že nic dramatického. Noc méně chůvička je naprosto suprová a můžu jen doporučit. Bohužel cena je vysoká.

Výhody

Skvělá kompatibilita

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

21/04/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Bezkonkurenční chůvička

Díky připojení přes WiFi má chůvička neomezený dosah, ale i bez internetu má velice kvalitní dosah. Naprosto skvělá kvalita obrazu.

Výhody

Vzdálené připojení přes app

Nevýhody

Cena výrobku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

11/04/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní chůvička

Jednoduchá instalace a spárování. Výhodou je samostatný monitor a současně i aplikace v mobilním telefonu. Zpracování je kvalitní. Ač se jedná o chůvičku s vyšší cenou, tak ta odpovídá její kvalitě a funkcím. Věřím, že i po delším používání budeme spokojeni a nenastanou nějaké problémy.

Výhody

Monitor a současně mobilní aplikace. Tatínek může pozorovat a komunikovat s miminkem třeba ze zaměstnání.

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička

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