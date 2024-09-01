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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Kamera Full HD
Rodičovská jednotka s výdrží 12 hodin
Zabezpečený systém připojení
Připojení pomocí aplikace: Baby Monitor+
Náš vlastní zabezpečený systém připojení používá více šifrovaných odkazů z dětské jednotky na rodičovskou jednotku a aplikaci. Pro spolehlivé a zabezpečené připojení.
S aplikací Philips Avent Baby Monitor+ uvidíte a uslyšíte své dítě doma i venku. Pomocí Wi-Fi nebo mobilního internetu můžete sledovat a ukonejšit své děťátko odkudkoli.
Dětská jednotka používá fotoaparát s rozlišením Full HD a nočním viděním a digitálním zoomem, který ve dne i v noci přináší jasné snímky z pokoje vašeho děťátka.
4.6
z 5
255
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Kočičák
01/09/2024
Česká republika
Funkčnost v praxi
Model SCD923 - Zakoupil jsem dle recenze v zahraničí / zdroj YouTube . U nás se píše že nejde spárovat s mobilní aplikací na mobilu a pokud ano tak se vypne hlavní monitor. Toto není pravda! Já i manželka máme v mobilu chůvičku nainstalovanou a i na monitoru jede skvěle. Pravda je že někdy hlásí falešné poplachy a opoždění obrazu je cca 2 až 4 vteřiny tak že nic dramatického. Noc méně chůvička je naprosto suprová a můžu jen doporučit. Bohužel cena je vysoká.
Výhody
Skvělá kompatibilita
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
PVP20
21/04/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Bezkonkurenční chůvička
Díky připojení přes WiFi má chůvička neomezený dosah, ale i bez internetu má velice kvalitní dosah. Naprosto skvělá kvalita obrazu.
Výhody
Vzdálené připojení přes app
Nevýhody
Cena výrobku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Hanale
11/04/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní chůvička
Jednoduchá instalace a spárování. Výhodou je samostatný monitor a současně i aplikace v mobilním telefonu. Zpracování je kvalitní. Ač se jedná o chůvičku s vyšší cenou, tak ta odpovídá její kvalitě a funkcím. Věřím, že i po delším používání budeme spokojeni a nenastanou nějaké problémy.
Výhody
Monitor a současně mobilní aplikace. Tatínek může pozorovat a komunikovat s miminkem třeba ze zaměstnání.
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Connected SCD923/26 Chytrá dětská chůvička
Až 400 metrů venku a 50 metrů uvnitř
V režimu Eco po úplném nabití