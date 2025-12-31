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  • Otáčecí mopy pro řadu HomeRun 9000
  • Otáčecí mopy pro řadu HomeRun 9000

Philips HomeRunŘada 9000 s rotačními mopy

XV1491/10

Otáčecí mopy pro řadu HomeRun 9000
Vybavte svého robota na vysávání a vytírání Philips HomeRun řady 9000 originálními otáčecími mopy. Díky patentované technologii otáčecího mopu robot okamžitě odstraňuje špinavou vodu – takže vytíráte pouze čerstvou vodou – a dosahujete mimořádné čistoty.
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Kompatibilní výrobky
Philips HomeRun řady 9000

Philips HomeRun řady 9000
Vysávací a vytírací robot

XU9100/10

Robot, který myje podlahu jako žádný jiný

Otáčecí mopy pro řadu HomeRun 9000

  • 2 x originální otáčecí mop

  • Kompatibilní: 9000 series

Patent. tech. ot. mopů: zbavte se skvrn

Patent. tech. ot. mopů: zbavte se skvrn

Uklízejte vždy s čerstvou vodou. Technologie PowerCyclone Aqua zachycuje špinavou vodu za chodu, což znamená, že vždy vytíráte pouze čerstvou vodou. S naším mopem si užijete bezkonkurenční čistotu a vaše podlahy zůstanou bez poskvrnky.

Mimořádná čistota jako výsledek

Mimořádná čistota jako výsledek

Řada Philips HomeRun 9000 series dokáže víc než jen vytírat: díky patentované technologii otáčecího mopu zajistí novou úroveň čistoty tím, že podlahy vytírá podlahy vždy čistou vodou. Díky tomu se zbavíte odolných skvrn i vytrvalého nepořádku s pozoruhodnými výsledky.

Vhodné na všechny typy podlah

Vhodné na všechny typy podlah

Náš otáčecí mop je určen na všechny typy tvrdých podlah a bez námahy sbírá a odstraňuje prach a nečistoty. Díky dvojitému systému nadzvedávání koleček dokáže model Philips HomeRun řady 9000 mop chytře zasunout, aby nedošlo k namočení koberců.

Technické specifikace

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