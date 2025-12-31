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XV1491/10
2 x originální otáčecí mop
Kompatibilní: 9000 series
Uklízejte vždy s čerstvou vodou. Technologie PowerCyclone Aqua zachycuje špinavou vodu za chodu, což znamená, že vždy vytíráte pouze čerstvou vodou. S naším mopem si užijete bezkonkurenční čistotu a vaše podlahy zůstanou bez poskvrnky.
Řada Philips HomeRun 9000 series dokáže víc než jen vytírat: díky patentované technologii otáčecího mopu zajistí novou úroveň čistoty tím, že podlahy vytírá podlahy vždy čistou vodou. Díky tomu se zbavíte odolných skvrn i vytrvalého nepořádku s pozoruhodnými výsledky.
Náš otáčecí mop je určen na všechny typy tvrdých podlah a bez námahy sbírá a odstraňuje prach a nečistoty. Díky dvojitému systému nadzvedávání koleček dokáže model Philips HomeRun řady 9000 mop chytře zasunout, aby nedošlo k namočení koberců.
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