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  • Originální sada náhradních dílů k robotům HomeRun 9000 series
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  • Originální sada náhradních dílů k robotům HomeRun 9000 series
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Philips HomeRunNáhradní sada řady 9000

XV1492/10

5
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Originální sada náhradních dílů k robotům HomeRun 9000 series
Vše, co potřebujete k pravidelné údržbě robota na vysávání a vytírání HomeRun 9000 series. Tato originální sada náhradních dílů obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 boční kartáč a 2 filtry.
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Kompatibilní výrobky
Philips HomeRun řady 9000

Philips HomeRun řady 9000
Vysávací a vytírací robot

XU9100/10

Sada pro údržbu tři v jednom

Originální sada náhradních dílů k robotům HomeRun 9000 series

  • 1x hlavní kartáč

  • 1x boční kartáč

  • 2x omyvatelný filtr EPA11

  • Kompatibilní: 9000 series

Filtr EPA pro vynikající filtraci

Filtr EPA pro vynikající filtraci

Sada obsahuje 2x filtr EPA11, který zachycuje jemný prach předtím, než je vzduch vypuštěn zpět do místnosti. Zajistí tak u vás doma čistý vzduch bez prachu. Filtr by se měl vyměňovat každých 3–6 měsíců.

Hlavní kartáč pro všechny typy podlah

Hlavní kartáč pro všechny typy podlah

Hlavní kartáč je navržen tak, aby se robot mohl pohybovat po všech typech podlah, což vás zbaví starostí s ručním úklidem v celé domácnosti, a to i na těch nejhůře dostupných místech.

Vysávání blízko stěn a hluboko v rozích

Vysávání blízko stěn a hluboko v rozích

Náš boční kartáč je nezbytný pro důkladnější úklid a spolu se skrytou laserovou navigací D-ToF a pokročilým algoritmem zajišťuje maximální pokrytí podlahy a nenechá žádné místo nedotčené. Snadno se připíná na robota pro rychlou a snadnou údržbu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“

Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“

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  1. ¹Zachytí 96,5 % částic o velikosti 0,3 μm.