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Vrácení zboží do 30 dní
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1x hlavní kartáč
1x boční kartáč
2x omyvatelný filtr EPA11
Kompatibilní: 9000 series
Sada obsahuje 2x filtr EPA11, který zachycuje jemný prach předtím, než je vzduch vypuštěn zpět do místnosti. Zajistí tak u vás doma čistý vzduch bez prachu. Filtr by se měl vyměňovat každých 3–6 měsíců.
Hlavní kartáč je navržen tak, aby se robot mohl pohybovat po všech typech podlah, což vás zbaví starostí s ručním úklidem v celé domácnosti, a to i na těch nejhůře dostupných místech.
Náš boční kartáč je nezbytný pro důkladnější úklid a spolu se skrytou laserovou navigací D-ToF a pokročilým algoritmem zajišťuje maximální pokrytí podlahy a nenechá žádné místo nedotčené. Snadno se připíná na robota pro rychlou a snadnou údržbu.
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“
Tato recenze byla vytvořena pro produkt „HomeRun“
¹Zachytí 96,5 % částic o velikosti 0,3 μm.