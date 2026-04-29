VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Philips HomeRun Náhradní sada řady 9000

Podpora

Philips HomeRunNáhradní sada řady 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Náhradní sada řady 9000

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Vše, co potřebujete k pravidelné údržbě robota na vysávání a vytírání HomeRun 9000 series. Tato originální sada náhradních dílů obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 boční kartáč a 2 filtry.

  • PDF soubor
  • 4 June 2026

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme