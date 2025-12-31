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Ukončeno
SCF894/01
Fáze 3
Kousátko pro zadní zuby
Tento kroužek k prořezávání zubů je ergonomický, takže ho vaše dítě může držet za oblé okraje. Znamená to, že se také snadno čistí a tvar brání snadnému zaklesnutí. Stačí opláchnout teplou vodou a můžete ho znovu použít!
Tento gelový kroužek k prořezávání zubů lze vychladit v chladničce a poté chladivým tlakem ulevit dítěti od bolesti při prořezávání zubů. Různé povrchové struktury také poskytují různé úrovně tlaku podle toho, co vyhovuje vašemu dítěti.
Bez BPA – v souladu se směrnicí EU 2011/8/EU.
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