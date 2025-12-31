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  • Vhodné pro malá ústa a ruce
  • Vhodné pro malá ústa a ruce
  • Vhodné pro malá ústa a ruce

Ukončeno

AventKroužek k prořezávání zubů

SCF894/01

Vhodné pro malá ústa a ruce
Kroužky k prořezání zubů Avent SCF894/01 bez BPA ve tvaru zvířátek masírují během různých fází prořezávání bolavé dásně vašeho dítěte. Barevné a hravé provedení je dokonale vhodné pro dětské ruce a ústa a pomáhá tišit bolest při prořezávání zubů.
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Kroužek, který pomáhá tišit bolest při prořezávání zubů

Vhodné pro malá ústa a ruce

  • Fáze 3

  • Kousátko pro zadní zuby

Snadné čištění teplou vodou

Snadné čištění teplou vodou

Tento kroužek k prořezávání zubů je ergonomický, takže ho vaše dítě může držet za oblé okraje. Znamená to, že se také snadno čistí a tvar brání snadnému zaklesnutí. Stačí opláchnout teplou vodou a můžete ho znovu použít!

Vícenásobné složení chladí a masíruje dásně při prořezávání zadních zubů

Vícenásobné složení chladí a masíruje dásně při prořezávání zadních zubů

Tento gelový kroužek k prořezávání zubů lze vychladit v chladničce a poté chladivým tlakem ulevit dítěti od bolesti při prořezávání zubů. Různé povrchové struktury také poskytují různé úrovně tlaku podle toho, co vyhovuje vašemu dítěti.

Kroužky k prořezávání zubů Philips Avent jsou zcela bez BPA a ftalátu

Kroužky k prořezávání zubů Philips Avent jsou zcela bez BPA a ftalátu

Bez BPA – v souladu se směrnicí EU 2011/8/EU.

Technické specifikace

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