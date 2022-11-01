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Ukončeno
2 ks
Dudlík s novorozeneckým průtokem
0m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
4.3
z 5
24
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Miriam K.
01/11/2022
Česká republika
Dudlík
Syn jsi jednoduše chytl jako prso.. velká výhoda, u jiných lahviček má problém. Po pití nemá konečně škytavku. Doporučuji
Výhody
Nemá škytavku, přisaje se hned
Nevýhody
Nedá se dát na jinou lahvičku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík
Saam3
17/10/2022
Česká republika
Opravdu kvělý produkt
Tento produkt antikolikový dudlík mě opravdu mile překvapil. Krmení nebylo vůbec nijak přerušované a naopak velmi hezky plynulé. Dudlík hezky držel tvar a nikde se neohýbal. Myslím si, že naše děťátko díky tomuto dudlíku lépe v noci spinká. Všem velmi doporučuji.
Výhody
Tvar
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík
iwanka1M1
12/10/2022
Česká republika
Super
Klidně můžu antikolikový dudlík doporučit i ostatním vyzkoušet. Při pití s ním syna nebolelo tak bříško, dokázal spát i celou noc vkusu. Vyhovoval mu jeho tvar. Antikolikový cumlík si oblíbil můj syn i já. Líbí se mi, že si umíme zvolit i různé průtoky podle jeho potřeby.
Výhody
Vše
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011