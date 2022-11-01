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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventAntikolikový dudlík

SCF631/27

4.3
| (24) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Náš antikolikový dudlík je navržen pro nepřerušované krmení. Vzduch je udržován v lahvi, takže neproudí do bříška dítěte. Jeho textura zabraňuje stlačení dudlíku pro minimalizaci přerušování krmení a nepohodlí.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 2 ks

  • Dudlík s novorozeneckým průtokem

  • 0m+

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

24

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

1

01/11/2022

Česká republika

Česká republika

Dudlík

Syn jsi jednoduše chytl jako prso.. velká výhoda, u jiných lahviček má problém. Po pití nemá konečně škytavku. Doporučuji

Výhody

Nemá škytavku, přisaje se hned

Nevýhody

Nedá se dát na jinou lahvičku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu kvělý produkt

Tento produkt antikolikový dudlík mě opravdu mile překvapil. Krmení nebylo vůbec nijak přerušované a naopak velmi hezky plynulé. Dudlík hezky držel tvar a nikde se neohýbal. Myslím si, že naše děťátko díky tomuto dudlíku lépe v noci spinká. Všem velmi doporučuji.

Výhody

Tvar

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík

12/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Klidně můžu antikolikový dudlík doporučit i ostatním vyzkoušet. Při pití s ním syna nebolelo tak bříško, dokázal spát i celou noc vkusu. Vyhovoval mu jeho tvar. Antikolikový cumlík si oblíbil můj syn i já. Líbí se mi, že si umíme zvolit i různé průtoky podle jeho potřeby.

Výhody

Vše

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF631/27 Antikolikový dudlík

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

  2. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  3. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.

  4. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011