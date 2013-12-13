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Ukončeno
SCF625/01
Navrženo pro jemné dásně
Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.
Tento výrobek obsahuje 0 % BPA
2.0
z 5
1
Recenze
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka