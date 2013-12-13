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        Ukončeno

        Philips AventSCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

        SCF625/01

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        | (1) Recenze
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        Měkká hubička

        Měkká hubička

        Navrženo pro jemné dásně

        Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

        Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.

        Výrobek s 0 % BPA

        Výrobek s 0 % BPA

        Tento výrobek obsahuje 0 % BPA

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        2.0

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        Recenze

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        13/12/2013

        Polska

        Polska

        Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

        Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu