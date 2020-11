Bezproblémová nastavení, která se nemusíte složitě učit

Maminky musí už tak myslet na spoustu věcí, a ještě by si měly vzpomínat na ideální nastavení – to uděláme za vás. Vaše oblíbené nastavení se uloží, takže stačí jen stisknout tlačítko a začít. Potřebujete během odsávání pauzičku? Jednoduše stiskněte tlačítko pozastavení a pak funkci obnovte stisknutím tlačítka spuštění. Je to tak jednoduché.