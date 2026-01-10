Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
ultra měkké a flexibilní
0–6 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Citlivá kůže vyžaduje zvláštní péči. Díky naší ochranné technologii kopíruje šidítko přirozené křivky obličeje vašeho dítěte. Díky tomu bude mít vaše miminko méně otlačenou a podrážděnou pokožku.
Náš zaoblený kotouč minimalizuje tlak a zajišťuje pohodlnou péči jemnou ke tváři vašeho miminka.
Když jsme se zeptali maminek, jak jejich děti reagují na náš dudlík s povrchovou úpravou, přibližně 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko šidítka Philips Avent Ultrasoft a Ultra Air přijímá.
Ocenění
4.9
z 5
345
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Barbora K.
10/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Super příjemné šidítko
Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.
Výhody
Měkky dudlíček a lehký do pusinky
Nevýhody
Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Anna133
07/01/2026
Česká republika
Spokojená recenze
Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design
Výhody
Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design
Nevýhody
Nenašla jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
akjamaj
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Dudlíky Philips AVENT Ultra soft
Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.
Výhody
kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Vyvinuto společně se zdravotnickými odborníky a matkami
2016–2017 Spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, které používáme v našich šidítkách ultra air a ultra soft.
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Největší celosvětová značka šidítek
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
85 % dotázaných maminek si všimlo, že toto šidítko je měkčí než osm srovnatelných modelů jiných významných výrobců, nezávislý průzkum, USA, únor 2017