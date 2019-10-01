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  • Důležité spojení s vaším dítětem
  • Důležité spojení s vaším dítětem
  • Důležité spojení s vaším dítětem
  • Důležité spojení s vaším dítětem
  • Důležité spojení s vaším dítětem
  • Důležité spojení s vaším dítětem
  • Důležité spojení s vaším dítětem
  • Důležité spojení s vaším dítětem
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Ukončeno

Philips AventDigitální elektronická videochůva

SCD603/00

3.6
| (7) Recenze
Důležité spojení s vaším dítětem
S modelem SCD603 můžete být se svým dítětem v neustálém spojení. Díky dokonalé kvalitě zvuku a obrazu jej můžete sledovat dnem i nocí. Tato elektronická chůva má dosah až 150 metrů a můžete ji proto snadno přenášet, což zjednodušuje její užívání.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Své dítě uvidíte a uslyšíte z kteréhokoli místa v domě

Důležité spojení s vaším dítětem

  • Barevný displej 2,4"

Funkce záložní baterie pro případ výpadku napájení

Na dětské jednotce je k dispozici funkce záložní baterie, takže můžete zůstat ve spojení i při výpadku napájení

Poslouchejte své dítě v čistém zvuku

Barevný 2,4" displej s vysokým rozlišením

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.6

z 5

7

Recenze

4
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu