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  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
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Ukončeno

Philips Avent Audio MonitorsElektronická chůva s technologií DECT

SCD560/00

4.9
| (34) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
Naše nová elektronická chůva DECT SCD560/00 zaručuje maximální pocit bezpečí. Poskytuje nejspolehlivější spojení s křišťálově čistým zvukem, ovládání teploty, příjemné noční světlo a ukolébavky pro vás a vaše dítě.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Dokonalejší podpora pro vás a vaše dítě

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

  • 100% soukromé spojení

  • Noční světlo a ukolébavky

  • Funkce zpětného hovoru

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

Úsporný režim Smart ECO

Úsporný režim Smart ECO

Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

34

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší chůvička

I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

16/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic

Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.

Výhody

Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou

Nevýhody

Menu v anglictine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost s tímto výrobkem.

S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.