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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
100% soukromé spojení
Noční světlo a ukolébavky
Funkce zpětného hovoru
Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.
I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.
Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).
4.9
z 5
34
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
VercaVH
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší chůvička
I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Paprika348
16/04/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic
Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.
Výhody
Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou
Nevýhody
Menu v anglictine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Panda17
01/10/2019
Česká republika
Maximální spokojenost s tímto výrobkem.
S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.