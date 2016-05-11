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Ukončeno
Fidelio
Černá
Obsahuje vestavěný mikrofon s tlačítkem pro příjem hovoru a pouzdro
Kabel z bezkyslíkaté mědi lemovaný textilií zajišťuje vysokou kvalitu signálu
Prvotřídní materiály, například hliník nebo jemná kůže
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones