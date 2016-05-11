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  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
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  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
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  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
  • Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.

Ukončeno

Philips Fideliosluchátka s obloukem na uši

M1/00

4.5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.
Sluchátka Philips Fidelio M1 kombinují to nejlepší v podání zvuku a komfortním nošení pro autentický požitek z hudby na cestách. Mistrné technické provedení zajišťuje dokonalou izolaci hluku v lehkém a přitom odolném provedení, abyste si mohli vychutnat skutečný zvuk s vysokým rozlišením, ať už jste kdekoli.
Zobrazit všechny výhody

Ať jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.

  • Fidelio

  • Černá

Obsahuje vestavěný mikrofon s tlačítkem pro příjem hovoru a pouzdro

Obsahuje vestavěný mikrofon s tlačítkem pro příjem hovoru a pouzdro

Obsahuje vestavěný mikrofon s tlačítkem pro příjem hovoru a pouzdro

Kabel z bezkyslíkaté mědi lemovaný textilií zajišťuje vysokou kvalitu signálu

Kabel z bezkyslíkaté mědi lemovaný textilií zajišťuje vysokou kvalitu signálu

Prvotřídní materiály, například hliník nebo jemná kůže

Prvotřídní materiály, například hliník nebo jemná kůže

Prvotřídní materiály, například hliník nebo jemná kůže

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

11/05/2016

Polska

Polska

Maestria dźwięku

Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones

04/06/2015

Latvija

Latvija

Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu

Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt M1 on ear headband headphones

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu