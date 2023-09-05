  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    Řešení problémů a podpora

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000
    Ústní sprcha

    HX3826/33
    Zobrazit informace o výrobku
    HX3826/33 Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ústní sprcha
    Na této stránce
    Přihlaste se nebo si vytvořte účet

    Zaregistrujte svůj výrobek

    Okamžitě získáte přístup k příručkám, podpoře na míru a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
    Zaregistrovat se

    Příručky a dokumentace

    Oblíbené díly a příslušenství pro tento výrobek

    Zpět na další otázky
    Zpět na další otázky

    Záruka a servis

    Zkontrolujte podmínky záruky a zahajte opravu nebo výměnu výrobku

    Najít nejbližší servisní středisko

    Vezměte výrobek na opravu nebo výměnu do servisního střediska
    Kontaktování společnosti Philips

    S radostí vám pomůžeme

    Kontaktování společnosti Philips

    S radostí vám pomůžeme

    Navrhované výrobky

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.