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Ukončeno
Posedlost zvukem
Přeneste výkon kina do svého domova! Toto domácí kino Philips má výkonné reproduktory vybavené basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p umocní vaši domácí zábavu
HDMI 1080p
Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.
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4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3510 Domácí kino 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1