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Ukončeno

Reproduktor Soundbar

HTL5160B/12

2.8

| (6) Recenze

Nepřekonatelná zřetelnost hlasu díky 3.1kanálovému zvuku

Povyšte svou televizi na vyšší úroveň díky zlepšené zřetelnosti hlasu a virtuálnímu prostorovému zvuku a vychutnejte si lepší filmový zážitek. Začněte si užívat vysoce kvalitní a plynulé přehrávání prostřednictvím oblíbených hudebních aplikací a reproduktoru, který podporuje službu Google Cast.

Zobrazit všechny výhody

se službami Google Cast a Spotify Connect

Nepřekonatelná zřetelnost hlasu díky 3.1kanálovému zvuku

  • 3.1kanálový bezdrátový subwoofer

  • Google Cast a Spotify Connect

  • Bluetooth a NFC

  • 1 vstup a výstup HDMI ARC

2pásmový reproduktor pro nejvyšší čistotu a dynamický rozsah

2pásmový reproduktor pro nejvyšší čistotu a dynamický rozsah

2pásmový reproduktor pro nejvyšší čistotu a vysoký dynamický rozsah

Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth

Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor SoundStage zapnete, aktivujete párování Bluetooth® a spustíte streamování hudby.

Služba Spotify Connect pro zážitek z nativní aplikace bez námahy

Služba Spotify Connect pro zážitek z nativní aplikace bez námahy

Pomocí služby Spotify Connect můžete snadno procházet, prohlížet a přehrávat hudbu z jakékoli místnosti v domě a své chytré zařízení používat jako dálkový ovladač. S přímým spojením Spotify můžete přehrávat hudbu přímo z cloudu, abyste své chytré zařízení mohli používat k volání či přehrávání videa a můžete dokonce odejít mimo dosah, aniž by se přehrávání hudby přerušilo. Toto použití je také šetrnější k bateriím, protože množství energie potřebné k přehrávání hudby je minimální. Všechny známé skvělé funkce Spotify jsou k dispozici, od hotových seznamů po vysoké vzorkovací frekvence. Všechno, co potřebujete k objevování nové hudby a k jejímu poslechu v té nejlepší podobě.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.8

z 5

6

Recenze

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Soundbar

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Soundbar

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Upozornění

  1. Dostupnost hudební služby závisí na dané zemi. Podrobnosti najdete na webové stránce příslušné hudební služby.

  2. Pro tento reproduktor je potřeba prémiový účet Spotify.