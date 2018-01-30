3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
HTL5160B/12
Nepřekonatelná zřetelnost hlasu díky 3.1kanálovému zvuku
Povyšte svou televizi na vyšší úroveň díky zlepšené zřetelnosti hlasu a virtuálnímu prostorovému zvuku a vychutnejte si lepší filmový zážitek. Začněte si užívat vysoce kvalitní a plynulé přehrávání prostřednictvím oblíbených hudebních aplikací a reproduktoru, který podporuje službu Google Cast.
3.1kanálový bezdrátový subwoofer
Google Cast a Spotify Connect
Bluetooth a NFC
1 vstup a výstup HDMI ARC
2pásmový reproduktor pro nejvyšší čistotu a vysoký dynamický rozsah
Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor SoundStage zapnete, aktivujete párování Bluetooth® a spustíte streamování hudby.
Pomocí služby Spotify Connect můžete snadno procházet, prohlížet a přehrávat hudbu z jakékoli místnosti v domě a své chytré zařízení používat jako dálkový ovladač. S přímým spojením Spotify můžete přehrávat hudbu přímo z cloudu, abyste své chytré zařízení mohli používat k volání či přehrávání videa a můžete dokonce odejít mimo dosah, aniž by se přehrávání hudby přerušilo. Toto použití je také šetrnější k bateriím, protože množství energie potřebné k přehrávání hudby je minimální. Všechny známé skvělé funkce Spotify jsou k dispozici, od hotových seznamů po vysoké vzorkovací frekvence. Všechno, co potřebujete k objevování nové hudby a k jejímu poslechu v té nejlepší podobě.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
2.8
z 5
6
Recenze
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Soundbar
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5160B Soundbar
Dostupnost hudební služby závisí na dané zemi. Podrobnosti najdete na webové stránce příslušné hudební služby.
Pro tento reproduktor je potřeba prémiový účet Spotify.