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Ukončeno
Napařovací žehlička Philips s trvalým výstupem páry až 40 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Jedinečná napařovací špička Steam Tip kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné dostat se do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Spargue13
08/07/2019
Україна
Хороший и удобный утюг
Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC4340/02 Парова праска
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC4340/02 Парова праска