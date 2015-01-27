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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS1155/12

4.3

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Dokovací reproduktor DS1155 je kompatibilní s iPhonem 5 a nejnovějšími přehrávači iPod prostřednictvím konektoru Lightning. Nejen že nabízí plný a bohatý zvuk, ale může se také pochlubit zobrazením hodin a měkkým nočním světlem, což z něj činí dokonalé zařízení na noční stolek.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • Port USB pro nabíjení

  • 6 W

Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici

Dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny s vaším iPodem/iPhonem, je-li přístroj vložen do stanice a stanice je zapnutá.

Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Elegantní a kompaktní design, který se hodí na každý noční stolek

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 док-гучномовець

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 док-гучномовець

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu