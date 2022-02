Celkový výstupní výkon 6 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.