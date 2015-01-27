3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Dokovací reproduktor DS1155 je kompatibilní s iPhonem 5 a nejnovějšími přehrávači iPod prostřednictvím konektoru Lightning. Nejen že nabízí plný a bohatý zvuk, ale může se také pochlubit zobrazením hodin a měkkým nočním světlem, což z něj činí dokonalé zařízení na noční stolek.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Port USB pro nabíjení
6 W
Dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny s vaším iPodem/iPhonem, je-li přístroj vložen do stanice a stanice je zapnutá.
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 док-гучномовець
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 док-гучномовець
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1155 głośnik ze stacją dokującą