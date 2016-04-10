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Ukončeno
50PFT6510/12
Tenký LED televizor Full HD se systémem Android
Víc než jen hezký: televizor FHD řady 6500 s výkonem systému Android. Pro začátek je tu systém Perfect Pixel HD pro skvělý obraz; technologie Ambilight, moderní design a poctivé materiály váš zážitek pozvednou o úroveň výš.
126 cm (50")
Full HD LED TV
Dvoujádrový procesor, 8GB rozšiřitelný
DVB-T/T2/C
Naše dlouholeté oceňované zkušenosti nám umožnily posunout kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení o úroveň výše. Systém Philips Perfect Pixel HD Engine přináší plynulý obraz, který je zároveň ostrý jako břitva. Od bohatších a živějších barev přes tmavší odstíny černé až po jasnější bílé – každý detail je pastvou pro oči.
Díky systému Android na televizoru Smart TV si vychutnáte výkon rychlého procesoru a uživatelsky přívětivé rozhraní. S jeho pomocí si můžete zpřístupnit nekonečné množství obsahu: od obchodu Google Play™ přes Netflix po internetový prohlížeč a mnoho dalších možností. Je zde nabídka se snadnou navigací a přímými odkazy na vaše oblíbené položky.
Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.
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2.6
z 5
26
Recenze
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.