3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
43PUS7363/12
Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Dopřejte si oblíbené pořady, filmy a hry s televizorem 4K UHD, díky kterému vypadá obsah z jakéhokoli zdroje dokonale. Pomocí systému Android TV, bezdrátovému připojení a technologii Ambilight nezůstanete jen u streamování svého oblíbeného obsahu. Pohltí vás.
108 cm (43") televizor Ambilight
Index dokonalého obrazu 1600
HDR Plus
Engine P5 Perfect Picture
Překročte hranice tradičního televizního programu pomocí obchodu Google Play a galerii aplikací Philips. Vychutnejte si nekonečný výběr online filmů, televizních pořadů, hudby, aplikací a her. Ještě více obsahu, do kterého se můžete zamilovat.
Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.
Technologie Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast na vašem televizoru na základě světelných podmínek ve vašem pokoji. Díky jejímu spojení se speciálním softwarem, který analyzuje obraz v 6 400 různých zónách, si můžete vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu skutečně realistického vizuálního zážitku ve dne i v noci.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.2
z 5
34
Recenze
mido5263
28/09/2019
Slovenija
super TV
GLede na star TV je tole preskok v kvantno fiziko :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
serija7000
14/03/2019
Slovenija
Res super televizor
Priporočam nakup tega televizorja, ker je res super.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Branimir38
26/03/2019
Hrvatska
Radi savrseno .jedina primjedba je sto ga ne mogu palit preko google homa..
Nemam nikakvih primjedbi..sve radi odlicno..prva 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 65PUS7363 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7300 series 65PUS7363 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku)
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
Vestavěná funkce Google Assistant bude dostupná jako aktualizace softwaru pro televizory Android TV z roku 2018.
Tato funkce je závislá na vestavěných aplikacích ChromeCast a chytrých zařízeních. Více informací naleznete na stránkách vestavěných aplikací ChromeCast.