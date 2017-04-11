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  • Energy Label Europe B
    Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy
  • Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy
  • Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy
  • Energy Label Europe B
    Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy
  • Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy
  • Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy

Ukončeno

Brilliance4K LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Recenze
Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy
Rozšířený 32" profesionální displej Philips Ultra HD vám dává prostor, ve kterém se můžete rozvinout. Podívejte se na velký obraz se všemi detaily v ultra vysokém rozlišení.
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Rozlišení UltraClear 4K a ultra živé barvy

  • Řada P

  • 32 (sledovatelných 31,5" / 80 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.

Displej VA poskytuje výjimečný obraz se širokými úhly sledování

Displej VA poskytuje výjimečný obraz se širokými úhly sledování

Displej Philips VA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.6

z 5

5

Recenze

2

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Ověřený kupující

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Výhody

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Nevýhody

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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Upozornění

  1. Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.

  2. Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

  3. Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL

  4. Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org

  5. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  6. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  7. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse