VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek

Ukončeno

LCD monitor s funkcí SmartImage lite

274E5QHAW/01

5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živý obraz s displejem AH-IPS

Tento atraktivní displej Philips s mimořádně úzkým rámečkem a obrazovkou AH-IPS poskytuje úžasný a živý obraz plný barev. Mobilní propojení HD umožňuje zobrazit chytrý telefon.

Zobrazit všechny výhody

s mimořádně úzkým rámečkem, MHL

Živý obraz s displejem AH-IPS

  • Mimořádně úzký rámeček

  • 68,6 cm (27")

  • MHL

Volitelný kabel MHL umožňuje přehrávání videa a audia ve vysokém rozlišení

Minimalistický vzhled díky mimořádně úzkému rámečku

Nové displeje Philips využívají nejnovější technologii panelů a jsou navrženy s důrazem na minimalismus, takže tloušťka vnějšího rámečku je přibližně pouhých 2,5 mm. Ve spojení s černým matricovým pruhem o šířce asi 9 mm zabudovaným v panelu je celková šířka rámečku výrazně snížena, což zajišťuje minimální rušení a maximální velikost pro sledování. Toto provedení je zvláště vhodné pro použití více displejů nebo dlaždicové uspořádání například při hraní, grafickém designu a v profesionálních aplikacích: mimořádně úzký rámeček vám zprostředkuje pocit jako při použití jednoho velkého displeje.

TrueVision zaručuje laboratorní kvalitu obrazu

Technologie TrueVision je patentovaná technologie společnosti Philips, která využívá pokročilého algoritmu pro testování a nastavení zobrazení na monitoru, který zajistí dokonalý výkon displeje. Společnost Philips ručí za to, že monitory TrueVision opouštějí továrnu přesně vyladěné díky tomuto postupu a poskytují pak konzistentní kvalitu barev a obrazu.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

18/09/2014

Polska

Polska

Ověřený kupující

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

04/12/2013

Polska

Polska

Wysoka jakosc obrazu i wykonania.

Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

11/07/2016

România

România

Ověřený kupující

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

  2. Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL

  3. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.