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Ukončeno

Monitor LCD QHD

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Křišťálově čistý obraz

Opřete se do práce s 27palcovým monitorem Philips Quad HD. Křišťálově čistý Quad HD zajišťuje prostor a jasnost, takže na práci dobře uvidíte. Díky funkcím jako je Flicker-free a režim LowBlue zároveň šetříte své oči.

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efektivní výkon pro maximální produktivitu

Křišťálově čistý obraz

  • Řada B

  • 68,6 cm (27")

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 miliard barev pro plynulou gradaci a detaily

10bitový displej přináší bohatou hloubku barev s 1,074 miliardami barev a 12bitovým interním zpracováním pro opětovné vytvoření uhlazených, přirozených barev bez prudkých přechodů a stupňování.

Navržen tak, aby splňoval normy týkající se životního prostředí

Tento monitor byl navržen s ohledem na trvalou udržitelnost a nižší provozní náklady a splňuje standardy ochrany životního prostředí. Disponuje například certifikací ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Více informací o certifikacích naleznete na webových stránkách: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/

Režim LowBlue na podporu produktivity při ochraně očí

Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Výhody

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Datum použití 2020-05-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Datum použití 2020-05-04

10/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski proizvod

jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB QHD LCD monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB QHD LCD monitor

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Výhody

приємний екран, великий і гарний

Nevýhody

підставка трохи аби іншого формату

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 230B8QJEB РК-монітор

Datum použití 2020-03-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 230B8QJEB РК-монітор

Datum použití 2020-03-28

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.