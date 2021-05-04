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Ukončeno
272B8QJEB/01
Křišťálově čistý obraz
Opřete se do práce s 27palcovým monitorem Philips Quad HD. Křišťálově čistý Quad HD zajišťuje prostor a jasnost, takže na práci dobře uvidíte. Díky funkcím jako je Flicker-free a režim LowBlue zároveň šetříte své oči.
Řada B
68,6 cm (27")
Quad HD (2560 x 1440)
10bitový displej přináší bohatou hloubku barev s 1,074 miliardami barev a 12bitovým interním zpracováním pro opětovné vytvoření uhlazených, přirozených barev bez prudkých přechodů a stupňování.
Tento monitor byl navržen s ohledem na trvalou udržitelnost a nižší provozní náklady a splňuje standardy ochrany životního prostředí. Disponuje například certifikací ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Více informací o certifikacích naleznete na webových stránkách: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.
4.4
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Výhody
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Datum použití 2020-05-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Datum použití 2020-05-04
gargamel
10/12/2018
Hrvatska
vrhunski proizvod
jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB QHD LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 272B8QJEB QHD LCD monitor
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Výhody
приємний екран, великий і гарний
Nevýhody
підставка трохи аби іншого формату
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 230B8QJEB РК-монітор
Datum použití 2020-03-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 230B8QJEB РК-монітор
Datum použití 2020-03-28
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.