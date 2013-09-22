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Ukončeno
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
60 cm (23,6")
Společnost Philips díky své jedinečné technologii LightFrame pokračuje v dlouhé tradici uvádění inovací do smysluplného použití. Technologie LightFrame vychází z principu, že modré světlo, které prošlo přes třetí receptor oka, obnovuje biologické hodiny, dodává energii a poskytuje větší pocit duševní pohody. Displej Philips LightFrame používá speciálně vyvinuté exkluzivní materiály k vyzařování modrého světla specifické vlnové délky ze svého rámečku, čímž pomáhá snížit únavu očí a zlepšuje koncentraci dokonce i po dlouhé době před obrazovkou.
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
gisama
22/09/2013
Polska
Główna zaleta to ta niebieska obwódka.
Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED