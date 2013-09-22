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  • Nechte odpočinout své oči

Ukončeno

BrillianceLCD monitor s podsvícením LED

248X3LFHSB/00

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nechte odpočinout své oči
Inovativní displej Philips LightFrame 2 s jedinečným rámem vyzařuje modré světlo specifické vlnové délky, které snižuje únavu očí a přispívá tak lepší koncentraci, takže při sledování displeje cítíte úlevu a pohodlí.
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Inovativní displej Lightframe snižuje únavu očí

Nechte odpočinout své oči

  • LightFrame 2™

  • 60 cm (23,6")

Inovativní technologie LightFrame™ nechává odpočinout vaše oči

Společnost Philips díky své jedinečné technologii LightFrame pokračuje v dlouhé tradici uvádění inovací do smysluplného použití. Technologie LightFrame vychází z principu, že modré světlo, které prošlo přes třetí receptor oka, obnovuje biologické hodiny, dodává energii a poskytuje větší pocit duševní pohody. Displej Philips LightFrame používá speciálně vyvinuté exkluzivní materiály k vyzařování modrého světla specifické vlnové délky ze svého rámečku, čímž pomáhá snížit únavu očí a zlepšuje koncentraci dokonce i po dlouhé době před obrazovkou.

Technologie LED zaručí fantastický obraz

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Technologie SmartImage, optimalizovaná pro snadné používání

Technologie SmartImage, optimalizovaná pro snadné používání

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Główna zaleta to ta niebieska obwódka.

Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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