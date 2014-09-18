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Ukončeno
234E5QHAW/00
Živý obraz s displejem AH-IPS
Tento atraktivní displej Philips s mimořádně úzkým rámečkem a obrazovkou AH-IPS poskytuje úžasný a živý obraz plný barev. Mobilní propojení HD umožňuje připojit chytrý telefon.
Mimořádně úzký rámeček
58,4 cm (23")
MHL
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
miraoon
18/09/2014
Polska
Ověřený kupující
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Ověřený kupující
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.
Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.