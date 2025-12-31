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Ukončeno
221S3UCS/00
Řada S
21,5" (54,6 cm)
USB monitor
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
USB monitor Philips dokáže zobrazovat obraz a napájet se přímo z USB portů notebooku pomocí jediného USB kabelu. Nepotřebujete žádné další napájecí ani video kabely , takže mezi notebookem a monitorem získáte jednoduché připojení jediným kabelem s mimořádně nízkou spotřebu energie.
USB monitor využívá speciální podsvícení LED s nízkou spotřebou, takže může být napájen z USB portů notebooku. Spotřeba energie je přibližně 9 W, což je přibližně o 50 % méně než u běžného ekvivalentního monitoru.
Recenze
Ve vzácných případech, pokud 2 x USB notebooku nemají pro monitor dostatečný napájecí výkon, si můžete dokoupit volitelný síťový adaptér.