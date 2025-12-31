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  • Jednoduchost s USB monitorem
  • Jednoduchost s USB monitorem
  • Jednoduchost s USB monitorem
  • Jednoduchost s USB monitorem

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

221S3UCS/00

Jednoduchost s USB monitorem
S novým USB monitorem od společnosti Philips získáte nevídanou svobodu. Přes porty USB 2.0 na notebooku získáte přenos digitálního videa i napájení monitoru jediným kabelem!
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Napájení a přenos videa přes jediný kabel USB

Jednoduchost s USB monitorem

  • Řada S

  • 21,5" (54,6 cm)

  • USB monitor

Okamžité zapnutí díky technologii LED

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Napájení a video přes jediné připojení USB 2.0 z notebooku

USB monitor Philips dokáže zobrazovat obraz a napájet se přímo z USB portů notebooku pomocí jediného USB kabelu. Nepotřebujete žádné další napájecí ani video kabely , takže mezi notebookem a monitorem získáte jednoduché připojení jediným kabelem s mimořádně nízkou spotřebu energie.

Mimořádně nízká spotřeba energie

USB monitor využívá speciální podsvícení LED s nízkou spotřebou, takže může být napájen z USB portů notebooku. Spotřeba energie je přibližně 9 W, což je přibližně o 50 % méně než u běžného ekvivalentního monitoru.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Ve vzácných případech, pokud 2 x USB notebooku nemají pro monitor dostatečný napájecí výkon, si můžete dokoupit volitelný síťový adaptér.