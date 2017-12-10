3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
Tento atraktivní, tenký displej je radost používat. Nezbytné funkce jako SmartContrast zajistí bohatý jasný obraz, takže se jedná o skvělou volbu.
Řada V
55,9 cm (22")
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
4.9
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
renata833
10/12/2017
Polska
To super monitor
jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor
Klofho
09/04/2017
Polska
Bardzo dobry sprzęt
Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LSB LED monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LSB LED monitor
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny monitor
Idealny monitor do wszystkiego. Nie męczą się oczy przy bardzo długim korzystaniu. Bardzo wszystkim polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor