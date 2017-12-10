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Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

220V3LSB/00

4.9

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Tento atraktivní, tenký displej je radost používat. Nezbytné funkce jako SmartContrast zajistí bohatý jasný obraz, takže se jedná o skvělou volbu.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 55,9 cm (22")

LED technologie pro přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

10/12/2017

Polska

Polska

To super monitor

jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor

09/04/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt

Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LSB LED monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LSB LED monitor

06/12/2015

Polska

Polska

idealny monitor

Idealny monitor do wszystkiego. Nie męczą się oczy przy bardzo długim korzystaniu. Bardzo wszystkim polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LSB LED monitor

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu