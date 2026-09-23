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Ukončeno

LCD monitor

220V3AB/00

Vychutnejte si skvělé obrázky

Tento atraktivní, tenký displej je radost používat. Nezbytné funkce jako SmartContrast zajistí bohatý jasný obraz a stereo reproduktory obohatí multimediální zážitek, takže se jedná o skvělou volbu.

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Vychutnejte si skvělé obrázky

  • Řada V

  • 55,9 cm (22")

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

Zabudované reproduktory pro výstup zvuku bez obsazení pracovní plochy

Dva stereofonní reproduktory zabudované do displeje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov

Technické specifikace

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