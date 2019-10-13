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Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

200V4LSB/00

4.7

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Vychutnejte si živý obraz LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven technologií SmartControl lite. Skvělá volba!

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Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 20 (19,5" / 49,5 cm úhlopř.)

Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Malé rozměry šetří místo

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

13/10/2019

България

България

Ověřený kupující

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Datum použití 2018-10-13

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Datum použití 2018-10-13

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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