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Ukončeno
Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven technologií SmartControl lite. Skvělá volba!
Řada V
20 (19,5" / 49,5 cm úhlopř.)
Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Теодорина
13/10/2019
България
Ověřený kupující
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Datum použití 2018-10-13
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Datum použití 2018-10-13
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED