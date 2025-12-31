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  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor

190V3SB5/00

Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz LCD na atraktivním lesklém designu tohoto monitoru.
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Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 19" (48,3 cm)

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Atraktivní tenké, lesklé provedení

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu