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Ukončeno
190E2FB/00
Elegantní displej HD nabízí vysokou kvalitu
Díky elegantnímu designu a funkcím SmartContrast a SmartImage Lite je HD displej 190E2 skvělou volbou, která uspokojí všechny vaše potřeby
19'' (48,3cm), řada E
HD
„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně. Navštivte společnost Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/ a získejte další informace.
Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).
Tenké elegantní provedení, které doplňuje bytové zařízení v každé místnosti.
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