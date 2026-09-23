VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek

Ukončeno

LCD monitor

190E2FB/00

Elegantní displej HD nabízí vysokou kvalitu

Díky elegantnímu designu a funkcím SmartContrast a SmartImage Lite je HD displej 190E2 skvělou volbou, která uspokojí všechny vaše potřeby

Zobrazit všechny výhody

Elegantní displej HD nabízí vysokou kvalitu

  • 19'' (48,3cm), řada E

  • HD

Materiály přátelské k životnímu prostředí, jež vyhovují hlavním mezinárodním normám

„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně. Navštivte společnost Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/ a získejte další informace.

Připraveno k zobrazování HD obsahu

Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).

Tenké elegantní provedení se stane doplňkem vašeho domova

Tenké elegantní provedení, které doplňuje bytové zařízení v každé místnosti.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu