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Ukončeno

BrillianceŠirokoúhlý LCD monitor

190BW9CS/00

Ergonomická širokoúhlá obrazovka s vys. rozl. vhodná pro podniky

Lepší širokoúhlý displej pro podniky: vysoké rozlišení 1680 x 1050 Philips Brilliance 190BW9 zajišťující nejlepší kvalitu obrazu LCD, základna compact ergo base, vestavěný zvuk, použitelnost se systémem Windows Vista a design přátelský k životnímu prostředí pomáhají vypracování úkolů.

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Ergonomická širokoúhlá obrazovka s vys. rozl. vhodná pro podniky

  • 48cm (19") širokoúhlý

  • WSXGA+

Port USB pro pohodlné připojování periferních zařízení

Port USB umožňuje uživateli pohodlně připojit multimediální zařízení plug and play, např. paměťová zařízení USB, fotoaparát, přenosný pevný disk, webovou kameru, PDA, tiskárnu a mnoho jiných zařízení podporujících připojení USB. Pohodlně umístěný port USB 2.0 na monitoru umožňuje signálům USB 2.0 procházet do počítače. Upozorňujeme, že mnoho zařízení typu fotoaparát nebo pevný disk je třeba napájet samostatně, neboť mají vyšší nároky na napájení, než kolik může poskytnout USB port monitoru.

Připraven na Windows Vista

Monitory Philips Vista-ready jsou připraveny zobrazit nový, vizuálně propracovaný operační systém Windows, který je určen ke zkvalitnění vaší zábavy, zvýšení produktivity a k lepšímu ovládání práce na počítači doma či v kanceláři. Zobrazení, vyhledávání a uspořádání informací určených k práci nebo zábavě je rychlé, výkonné a snadné.

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Obrázky, Zábava, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu