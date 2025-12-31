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Ukončeno
17S1AB/00
43 cm (17"), řada S
1280 x 1024
Formát 5:4
Duální vstup s konektory, které podporují vstup analogových VGA i digitálních DVI signálů.
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Obrázky, Zábava, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
SmartControl II je software pro monitory se snadno použitelným grafickým rozhraním na obrazovce, které vás provede vyladěním rozlišení, kalibrací barvy a dalšími nastaveními zobrazení, včetně jasu, kontrastu, hodin a fáze, pozice, RGB, prahu bílé a u modelů s vestavěnými reproduktory nastavením hlasitosti.
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