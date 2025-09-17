Co je Ambilight TV? Proč byste ji měli mít?
Televizor The Xtra nabízí díky kombinaci ultrapřesného podsvícení MiniLED s kouzlem kvantových teček, které maximalizují barvy, působivý a intenzivní obraz.
Díky analýze obsahu P5 AI optimalizuje obraz, Ambilight a herní nastavení, aby vám poskytl výhodu a zajistil, že si vše – od zápasů po filmy – užijete v tom nejlepším světle. *V rámci řady MiniLED, dostupné výhradně u modelů Philips MLED950.
Ambilight Plus pomocí soustavy čoček promítá halový jev Ambilight ještě dále, a to ve dvou rozměrech. Představuje naši dosud nejcitlivější, nejpůsobivější a nejvíce pohlcující záři.
Pořádně se držte! Díky systému Dolby Vision uvidíte obraz tak, jak chtěl režisér: už žádné zklamání z tmavých nepřehledných záběrů! Přivítejte skvělé detaily, a´t kde o filmy nebo hry.
S naší chytrou platformou televizoru Titan OS rychle a snadno najdete oblíbené tituly. Přímo z domovské obrazovky můžete pokračovat ve sledování seriálů, dostávat návrhy od předních streamovacích služeb a vytvářet seznamy titulů ke sledování. Domovskou obrazovku lze také přeuspořádat tak, abyste měli oblíbené aplikace a kanály tam, kde chcete.
Díky bezproblémové kompatibilitě s technologiemi Matter můžete tento televizor MiniLED 4K snadno integrovat do stávající sítě chytré domácnosti. Dálkový ovladač televizoru můžete použít i k ovládání satelitního nebo kabelového boxu nebo k probuzení vestavěného asistenta Alexa a televizor je kompatibilní i s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.
Tento televizor Ambilight je disponuje rozhraním HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvencí 120 Hz a mimořádně nízkou vstupní prodlevou. Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje mimo jiné vylepšit nastavení nebo přidat vlastní zaměřovač – a po připojení ovladače Bluetooth můžete hrát v cloudu. Hráči počítačových her si prostřednictvím rozhraní HDMI mohou užít také variabilní obnovovací frekvenci 144 Hz.
