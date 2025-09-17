  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Televizor MLED 920 4K Ambilight
    3 recenze

    QD MiniLED

    Pro každou vzrušující příležitost

    55 palců
      55 palců
    65 palců
      65 palců
    75 palců
      75 palců

    Více, více, více

    Některé televizory prostě nabízí mnohem více. Televizor The Xtra pak nabízí dvakrát tolik. Konkrétně displej 4K, panel QD MiniLED, Dolby Vision a Atmos, zpracování obrazu pomocí umělé inteligence a technologii. Ambilight Plus.

    55 palců
      55 palců
    65 palců
      65 palců
    75 palců
      75 palců
    QD MiniLED

    Nejvýraznější obraz na planetě

    Televizor The Xtra nabízí díky kombinaci ultrapřesného podsvícení MiniLED s kouzlem kvantových teček, které maximalizují barvy, působivý a intenzivní obraz.

    P5 AI*

    Mimořádně chytré zpracování

    Díky analýze obsahu P5 AI optimalizuje obraz, Ambilight a herní nastavení, aby vám poskytl výhodu a zajistil, že si vše – od zápasů po filmy – užijete v tom nejlepším světle. *V rámci řady MiniLED, dostupné výhradně u modelů Philips MLED950.

    Ambilight Plus

    Mimořádné detaily. Mimořádné vtažení do děje.

    Ambilight Plus pomocí soustavy čoček promítá halový jev Ambilight ještě dále, a to ve dvou rozměrech. Představuje naši dosud nejcitlivější, nejpůsobivější a nejvíce pohlcující záři.

    Sledování jako v kině u všech filmů i her

    Pořádně se držte! Díky systému Dolby Vision uvidíte obraz tak, jak chtěl režisér: už žádné zklamání z tmavých nepřehledných záběrů! Přivítejte skvělé detaily, a´t kde o filmy nebo hry.

    Platforma TITAN OS. Snadno vše najděte.

    S naší chytrou platformou televizoru Titan OS rychle a snadno najdete oblíbené tituly. Přímo z domovské obrazovky můžete pokračovat ve sledování seriálů, dostávat návrhy od předních streamovacích služeb a vytvářet seznamy titulů ke sledování. Domovskou obrazovku lze také přeuspořádat tak, abyste měli oblíbené aplikace a kanály tam, kde chcete.

    Připojení k sítím chytré domácnosti, hlasovým asistentům a dalším službám

    Díky bezproblémové kompatibilitě s technologiemi Matter můžete tento televizor MiniLED 4K snadno integrovat do stávající sítě chytré domácnosti. Dálkový ovladač televizoru můžete použít i k ovládání satelitního nebo kabelového boxu nebo k probuzení vestavěného asistenta Alexa a televizor je kompatibilní i s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.

    Skvělý ke hraní. Hrajte na maximum

    Tento televizor Ambilight je disponuje rozhraním HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvencí 120 Hz a mimořádně nízkou vstupní prodlevou. Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje mimo jiné vylepšit nastavení nebo přidat vlastní zaměřovač – a po připojení ovladače Bluetooth můžete hrát v cloudu. Hráči počítačových her si prostřednictvím rozhraní HDMI mohou užít také variabilní obnovovací frekvenci 144 Hz.

    Jste připraveni na zvuk jako v kině?

    Jistě, televizor The Xtra má skvělý zvuk ihned po vybalení. Ale pokud chcete, aby efekty a dialogy v místnosti působily mimořádně ostře a čistě, vyzkoušejte soundbar vyrobený tak, aby v kombinaci s televizorem skvěle vypadal a fungoval.

    Objevte další televizory The Xtra

    QD MiniLED
    QD MiniLED
