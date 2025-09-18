Co je Ambilight TV? Proč byste ji měli mít?
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
Obrazovky OLED jsou známé svou bezkonkurenční černou barvou. Nový panel META 3.0 nyní přináší také vyšší špičkový jas s mimořádně nízkými odlesky. Pro čisté a živé barvy i ve světlých místnostech. A s o 20 % nižší spotřebou energie. *K dispozici u vybraných modelů, včetně Philips OLED910 a OLED950.
Technologie P5 AI Dual Engine ukrytá uvnitř televizoru Ambilight skenuje každou scénu, zdokonaluje obraz a nastavení Ambilight, reaguje na světelné podmínky v místnosti a poskytuje vám konkurenční výhodu při hraní her. *Dostupné výhradně u modelů Philips OLED950.
Diody LED zabudované v zadní části televizoru Ambilight se synchronizovaně rozsvěcují podle toho, co je na obrazovce. Promítají barevné světlo na stěnu a naplňují místnost atmosférou toho, co sledujete. Vyzkoušíte jednou a nebudete chtít jinak.
Díky kompatibilitě se systémem Dolby Atmos a DTS:X povýšil zvuk tohoto televizoru na novou úroveň, a to v jakékoli místnosti. Nejnovější filmy i hry, největší sportovní události: se zvukovými efekty v prostoru nad vámi i kolem vás si budete připadat jako v samotném centru dění.
Díky našemu systému IntelliSound může Ambilight TV využívat umělou inteligenci, aby vám poskytl ten nejlepší možný zvuk! Ať už máte puštěné seriály nebo filmy, hudbu nebo obsah s velkým množstvím mluveného slova, jako jsou například zprávy, televizor automaticky zoptimalizuje nastavení. Nechcete používat AI? Přednastavené styly zvuku můžete vybrat také manuálně anebo si upravit nastavení podle sebe.
Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.
HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvence 120 Hz a mimořádně nízká vstupní prodleva. Ať jde o indie hru nebo AAA titul, tento Ambilight TV má potřebné specifikace, abyste si mohli pořádně zahrát! Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje lepší přizpůsobení hry a po připojení Bluetooth ovladače můžete hrát i v cloudu. Hráči počítačových her si prostřednictvím rozhraní HDMI mohou užít také variabilní obnovovací frekvenci 144 Hz.
Díky bezproblémové kompatibilitě s technologiemi Matter můžete tento 4K Ambilight TV snadno integrovat do stávající sítě chytré domácnosti. Dálkový ovladač televizoru můžete použít i k ovládání satelitního nebo kabelového boxu nebo k probuzení Google Asistenta. Televizor je kompatibilní i se zařízeními s podporou služby Alexa či Apple AirPlay.
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.