  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    Televizor OLED 860 4K Ambilight
    recenze

    OLED

    Neuvěřitelně realistický obraz. Nádherný design.

    • 55 palců
      55 palců
    • 65 palců
      65 palců

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Jediný televizor OLED s Ambilight

    Každý jiný televizor OLED by si přál mít panel META 3.0 s živými barvami a hlubokou černou, dokonalý zvuk, chytré funkce umělé inteligence a velkolepou světelnou show Ambilight. Tento televizor OLED mění vše.

    Vyberte možnost:
    • 55 palců
      55 palců
    • 65 palců
      65 palců
    Standardní fotografie výrobku Fotografie produktu zepředu

    OLED META 3.0*

    Černočerné odstíny. Zářivý jas.

    Obrazovky OLED jsou známé svou bezkonkurenční černou barvou. Nový panel META 3.0 nyní přináší také vyšší špičkový jas s mimořádně nízkými odlesky. Pro čisté a živé barvy i ve světlých místnostech. A s o 20 % nižší spotřebou energie. *K dispozici u vybraných modelů, včetně Philips OLED910 a OLED950.

    P5 AI Dual Engine*

    Náš zatím nejpokročilejší procesor

    Technologie P5 AI Dual Engine ukrytá uvnitř televizoru Ambilight skenuje každou scénu, zdokonaluje obraz a nastavení Ambilight, reaguje na světelné podmínky v místnosti a poskytuje vám konkurenční výhodu při hraní her. *Dostupné výhradně u modelů Philips OLED950.

    Ambilight

    Originální. Integrovaný. Pohlcující.

    Diody LED zabudované v zadní části televizoru Ambilight se synchronizovaně rozsvěcují podle toho, co je na obrazovce. Promítají barevné světlo na stěnu a naplňují místnost atmosférou toho, co sledujete. Vyzkoušíte jednou a nebudete chtít jinak.

    Uživatelský návod List výrobku
    Hlavní snímek

    Působivá technologie prostorového zvuku

    Díky kompatibilitě se systémem Dolby Atmos a DTS:X povýšil zvuk tohoto televizoru na novou úroveň, a to v jakékoli místnosti. Nejnovější filmy i hry, největší sportovní události: se zvukovými efekty v prostoru nad vámi i kolem vás si budete připadat jako v samotném centru dění.

    Hlavní snímek

    Dokonalý zvuk, ať už se díváte na cokoli. Systém IntelliSound

    Díky našemu systému IntelliSound může Ambilight TV využívat umělou inteligenci, aby vám poskytl ten nejlepší možný zvuk! Ať už máte puštěné seriály nebo filmy, hudbu nebo obsah s velkým množstvím mluveného slova, jako jsou například zprávy, televizor automaticky zoptimalizuje nastavení. Nechcete používat AI? Přednastavené styly zvuku můžete vybrat také manuálně anebo si upravit nastavení podle sebe.

    Hlavní snímek

    Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google

    Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.

    Hlavní snímek

    Dokonalé herní řešení. Vzrušující zážitek pro každého hráče

    HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvence 120 Hz a mimořádně nízká vstupní prodleva. Ať jde o indie hru nebo AAA titul, tento Ambilight TV má potřebné specifikace, abyste si mohli pořádně zahrát! Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje lepší přizpůsobení hry a po připojení Bluetooth ovladače můžete hrát i v cloudu. Hráči počítačových her si prostřednictvím rozhraní HDMI mohou užít také variabilní obnovovací frekvenci 144 Hz.

    Hlavní snímek

    Připojení k sítím chytré domácnosti, hlasovým asistentům a dalším službám

    Díky bezproblémové kompatibilitě s technologiemi Matter můžete tento 4K Ambilight TV snadno integrovat do stávající sítě chytré domácnosti. Dálkový ovladač televizoru můžete použít i k ovládání satelitního nebo kabelového boxu nebo k probuzení Google Asistenta. Televizor je kompatibilní i se zařízeními s podporou služby Alexa či Apple AirPlay.

    Soundbary od společnosti Philips s televizory OLED

    Soundbary od společnosti Philips

    Jste připraveni na zvuk jako v kině?

    Televizory OLED Ambilight jsou navrženy tak, měly zvuk stejně skvělý jako vzhled. Pokud však chcete, aby místností zněly efekty a dialogy s mimořádnou ostrostí a čistotou, vyzkoušejte soundbar vytvořený tak, aby v kombinaci s televizorem skvěle vypadal i fungoval.

    Objevte soundbary Philips

    Chcete vědět více?

    Objevte další televizory OLED

    Porovnat

    Recenze

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    CustomerSupport

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    MagnifyingGlass

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

    Objevte naše nejlepší televizory Ambilight

    Porovnat
    OLED
    OLED
    Vyberte svůj model
    * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
    * Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
    * Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
    * Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
    * Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
    * Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
    * Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
    * Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
    * Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
    * Dostupnost a funkce služeb hlasového ovládání se liší podle jednotlivých zemí a jazyka.
    * Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC.
    * Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC. YouTube, OK Google a další značky jsou ochrannými značkami společnosti Google LLC.
    * Dostupnost aplikace Apple TV a Apple TV+ se může lišit v závislosti na regionu. Prohlédněte si stránky podpory Google Play a Apple Inc.
    * 144 Hz HDMI VRR, G-sync a FreeSync jsou k dispozici při hraní na počítači, když jej připojíte k OLED televizoru přes HDMI.
    * Matter / Control4: tato funkce bude k dispozici v roce 2025 prostřednictvím aktualizace softwaru.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a regionech. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a je používána na základě licence.

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)

    Získejte uvítací kupón se slevou
    10 %*


    Zdravý životní styl začíná právě zde. Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje a získejte:

    Získejte uvítací kupón se slevou 10 %*


    Zdravý životní styl začíná právě zde. Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje a získejte:

    Uvítací kupón se slevou 10 %*

    Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím

    Články o zdravém životním stylu z pera odborníků speciálně vybrané pro vás

    Lidé
    *
    Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
    Co to znamená?
    * Kliknutím sem získáte informace o podmínkách získání kupónu
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.