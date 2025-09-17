  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    The One 4K Ambilight TV
    recenze

    The One

    Ten pravý na koukání

    Ten, který má vše?

    Nevěřit všemu je v pořádku, ale televizor The One má opravdu všechno, co potřebujete. Ohromující obraz v rozlišení 4K? Ano. QLED? To si pište. Navíc zpracování obrazu P5, herní dovednosti nové generace a Ambilight. A to je jen začátek. Poznejte svůj nový televizor.

    Displej QLED

    Výkon nanokrystalů

    U tradičních televizorů LED prochází světlo přes barevné filtry, které obraz znepřehledňují. Televizory QLED jsou jiné. Používají vrstvu drobných nanokrystalů, které při dopadu světla jiskří a vytvářejí intenzivně živé barvy a čistší obraz.

    P5 Picture Engine

    Zachování reality

    Čip P5, který je ztělesněním perfekcionismu, analyzuje každý snímek, zintenzivňuje barvy, zvyšuje kontrast, zostřuje detaily, vyhlazuje pohyb a zvyšuje rozlišení jakéhokoli zdroje na skvělé 4K.

    Ambilight

    Originální. Integrovaný. Pohlcující

    Na zadní straně televizoru The One najdete vestavěné diody LED. Ty jsou dokonale synchronizované s dějem na obrazovce, promítají barevné světlo na stěnu a vytvářejí v místnosti atmosféru toho, co sledujete – a nadobro tak mění vnímání televize.

    Výrazná ostrost a živost obrazu s technologií 4K QLED

    Živé barvy. Mimořádně ostré scény. To je dokonalost obrazu v té nejlepší podobě. Díky rozlišení 4K (UHD) se jedná o televizor Ambilight, který se přizpůsobí všem vašim formátům HDR. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete scénu po scéně vychutnat do detailů.

    DTS:X pro pohlcující 3D zvukové zážitky

    DTS:X se postará o zvuk tak reálný, že ho budete cítit. Díky technologii 3D zvuku, která mu dodává další rozměr, se zvuk volně šíří v prostoru, aby vás vtáhl hlouběji do okamžiku.

    Přejděte na vyšší úroveň hraní

    Od milovníků joysticků až po ty nejzarytější hráče – tady jde o hraní se superrychlou odezvou a grafiku bez přeskakování. S variabilní obnovovací frekvencí 144 Hz, HDMI 2.1, ultra nízkým zpožděním a prémiovou technologií Freesync je tu vše pro plynulejší hraní. A s herním režimem Ambilight je čas ponořit se do akce ještě hlouběji.

    Operační systém Titan OS. Snadno najdete vše.

    Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

    Snadno se připojte ke své chytré domácí síti

    Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte televizor Philips Ambilight. Jediný příkaz zvládne vše. Televizor je navíc kompatibilní s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.

    Soundbary od společnosti Philips

    Jste připraveni na zvuk jako v kině?

    Jistě, televizor The One má skvělý zvuk ihned po vybalení. Pokud ale dáváte přednost efektům, které pocítíte až v kostech, nebo dialogům s mimořádně ostrým zvukem a čistotou, vyzkoušejte soundbar, který je vyroben tak, aby v kombinaci s televizorem skvěle zněl, vypadal i fungoval.

    The One
    The One
    * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
    * Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
    * Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
    * Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
    * Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
    * Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
    * Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
    * Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
    * Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
    * Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
    * Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a regionech. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a je používána na základě licence.

