Co je Ambilight TV? Proč byste ji měli mít?
U tradičních televizorů LED prochází světlo přes barevné filtry, které obraz znepřehledňují. Televizory QLED jsou jiné. Používají vrstvu drobných nanokrystalů, které při dopadu světla jiskří a vytvářejí intenzivně živé barvy a čistší obraz.
Čip P5, který je ztělesněním perfekcionismu, analyzuje každý snímek, zintenzivňuje barvy, zvyšuje kontrast, zostřuje detaily, vyhlazuje pohyb a zvyšuje rozlišení jakéhokoli zdroje na skvělé 4K.
Na zadní straně televizoru The One najdete vestavěné diody LED. Ty jsou dokonale synchronizované s dějem na obrazovce, promítají barevné světlo na stěnu a vytvářejí v místnosti atmosféru toho, co sledujete – a nadobro tak mění vnímání televize.
Živé barvy. Mimořádně ostré scény. To je dokonalost obrazu v té nejlepší podobě. Díky rozlišení 4K (UHD) se jedná o televizor Ambilight, který se přizpůsobí všem vašim formátům HDR. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete scénu po scéně vychutnat do detailů.
DTS:X se postará o zvuk tak reálný, že ho budete cítit. Díky technologii 3D zvuku, která mu dodává další rozměr, se zvuk volně šíří v prostoru, aby vás vtáhl hlouběji do okamžiku.
Od milovníků joysticků až po ty nejzarytější hráče – tady jde o hraní se superrychlou odezvou a grafiku bez přeskakování. S variabilní obnovovací frekvencí 144 Hz, HDMI 2.1, ultra nízkým zpožděním a prémiovou technologií Freesync je tu vše pro plynulejší hraní. A s herním režimem Ambilight je čas ponořit se do akce ještě hlouběji.
Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.
Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte televizor Philips Ambilight. Jediný příkaz zvládne vše. Televizor je navíc kompatibilní s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.
