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Soundbar 2.1 s bezdrátovým subwooferem

TAB5309/10

2.4

| (5) Recenze

Lepší a hlubší zvuk pro veškerou vaši zábavu

Oživte filmy a další obsah pomocí tohoto výkonného soundbaru a bezdrátového subwooferu. Výbuchy vás ohromí. Hudba zazní naplno. Hry budou ještě velkolepější. Sofistikovaná zvuková technologie vytváří pohlcující zvukový zážitek bez ohledu na to, co sledujete.

Zobrazit všechny výhody

Lepší a hlubší zvuk pro veškerou vaši zábavu

  • 2.1 kanálu, bezdrátový subwoofer

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy

2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy

2.1 kanály a technologie pohlcujícího zvuku přinášejí novou úroveň poslechu, zatímco kompaktní bezdrátový subwoofer dodává efektům a hudbě uspokojivou hutnost. Čtyři režimy ekvalizéru umožňují zvolit styl zvuku podle toho, co právě sledujete – a pokud aktivujete funkci Vylepšení dialogů, budou hlasy zřetelnější v jakémkoli režimu.

DTS Virtual:X pro pohlcující 3D zvuk v jakékoli místnosti

DTS Virtual:X pro pohlcující 3D zvuk v jakékoli místnosti

Kompatibilita s technologií DTS Virtual:X promění zvuk televizoru a přinese vám virtuální 3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce! Nepotřebujete žádné další reproduktory a funguje v jakékoli místnosti: zapněte jej pomocí dálkového ovladače soundbaru nebo aplikace Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Filmový zvuk v domácnosti.

Dolby Digital Plus. Filmový zvuk v domácnosti.

Vychutnejte si sedadlo v první řadě u všech dramat, která sledujete a hrajete. Tento soundbar kompatibilní s technologií Dolby Digital Plus vám poskytne prostorový zvuk, aniž byste potřebovali další reproduktory. Rozdíl uslyšíte a ucítíte.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.4

z 5

5

Recenze

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Výhody

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Nevýhody

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum použití 2024-11-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum použití 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum použití 2025-07-29

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum použití 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Nevýhody

Nastavenie hlasitosti

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum použití 2024-08-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum použití 2024-08-01

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