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TAB5309/10
Lepší a hlubší zvuk pro veškerou vaši zábavu
Oživte filmy a další obsah pomocí tohoto výkonného soundbaru a bezdrátového subwooferu. Výbuchy vás ohromí. Hudba zazní naplno. Hry budou ještě velkolepější. Sofistikovaná zvuková technologie vytváří pohlcující zvukový zážitek bez ohledu na to, co sledujete.
2.1 kanálu, bezdrátový subwoofer
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanály a technologie pohlcujícího zvuku přinášejí novou úroveň poslechu, zatímco kompaktní bezdrátový subwoofer dodává efektům a hudbě uspokojivou hutnost. Čtyři režimy ekvalizéru umožňují zvolit styl zvuku podle toho, co právě sledujete – a pokud aktivujete funkci Vylepšení dialogů, budou hlasy zřetelnější v jakémkoli režimu.
Kompatibilita s technologií DTS Virtual:X promění zvuk televizoru a přinese vám virtuální 3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce! Nepotřebujete žádné další reproduktory a funguje v jakékoli místnosti: zapněte jej pomocí dálkového ovladače soundbaru nebo aplikace Philips Home Entertainment.
Vychutnejte si sedadlo v první řadě u všech dramat, která sledujete a hrajete. Tento soundbar kompatibilní s technologií Dolby Digital Plus vám poskytne prostorový zvuk, aniž byste potřebovali další reproduktory. Rozdíl uslyšíte a ucítíte.
2.4
z 5
5
Recenze
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Výhody
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Nevýhody
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum použití 2024-11-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum použití 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum použití 2025-07-29
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum použití 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Nevýhody
Nastavenie hlasitosti
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Datum použití 2024-08-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Datum použití 2024-08-01