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  • Fotografie produktu při jeho používání

SoundBar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Recenze

1 Ocenění

Nízký profil. Zvuk, který naplní celou místnost.

S technologií zvuku, která vás pohltí, a mimořádně kompaktním bezdrátovým subwooferem tento tenký soundbar zaplní celou místnost zvukem, aniž by zabíral mnoho místa. A v kombinaci s Ambilight TV skvěle vylepší atmosféru všeho, co zrovna sledujete.

Zobrazit všechny výhody

Nízký profil. Zvuk, který naplní celou místnost.

  • 2.1kanálový bezdrátový subwoofer

  • 320 W max. HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy

2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy

2.1 kanály a technologie pohlcujícího zvuku přinášejí novou úroveň zvuku, zatímco ultrakompaktní bezdrátový subwoofer dodává efektům a hudbě působivou váhu. Čtyři režimy ekvalizéru vám umožní vybrat si styl zvuku podle toho, co právě sledujete – a hlasy budou jasnější v jakémkoli režimu, pokud aktivujete funkci vylepšení dialogů.

Ultra tenký design, ideální pro nízko umístěné televizory Ambilight

Ultra tenký design, ideální pro nízko umístěné televizory Ambilight

Tento soundbar má profil pouhých 37 mm: vejde se i pod televizory Ambilight s nižšími stojany a odnímatelné nástěnné držáky (jsou součástí dodávky) vám dávají možnost volby. Velmi kompaktní a výkonný subwoofer lze snadno skrýt a můžete jej umístit vertikálně nebo horizontálně.

DTS Virtual:X pro pohlcující 3D zvuk v jakékoli místnosti

DTS Virtual:X pro pohlcující 3D zvuk v jakékoli místnosti

Kompatibilita s technologií DTS Virtual:X promění zvuk televizoru a přinese vám virtuální 3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce! Nepotřebujete žádné další reproduktory a funguje v jakékoli místnosti: zapněte jej pomocí dálkového ovladače soundbaru nebo aplikace Philips Home Entertainment.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek TPV_PBTAWARD70

Recenze

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3.5

z 5

2

Recenze

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1

Datum použití 2025-03-30

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1

Datum použití 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1

Datum použití 2026-01-22

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1

Datum použití 2026-01-22

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