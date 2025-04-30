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TAB6309/10
Nízký profil. Zvuk, který naplní celou místnost.
S technologií zvuku, která vás pohltí, a mimořádně kompaktním bezdrátovým subwooferem tento tenký soundbar zaplní celou místnost zvukem, aniž by zabíral mnoho místa. A v kombinaci s Ambilight TV skvěle vylepší atmosféru všeho, co zrovna sledujete.
2.1kanálový bezdrátový subwoofer
320 W max. HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 kanály a technologie pohlcujícího zvuku přinášejí novou úroveň zvuku, zatímco ultrakompaktní bezdrátový subwoofer dodává efektům a hudbě působivou váhu. Čtyři režimy ekvalizéru vám umožní vybrat si styl zvuku podle toho, co právě sledujete – a hlasy budou jasnější v jakémkoli režimu, pokud aktivujete funkci vylepšení dialogů.
Tento soundbar má profil pouhých 37 mm: vejde se i pod televizory Ambilight s nižšími stojany a odnímatelné nástěnné držáky (jsou součástí dodávky) vám dávají možnost volby. Velmi kompaktní a výkonný subwoofer lze snadno skrýt a můžete jej umístit vertikálně nebo horizontálně.
Kompatibilita s technologií DTS Virtual:X promění zvuk televizoru a přinese vám virtuální 3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce! Nepotřebujete žádné další reproduktory a funguje v jakékoli místnosti: zapněte jej pomocí dálkového ovladače soundbaru nebo aplikace Philips Home Entertainment.
Ocenění
3.5
z 5
2
Recenze
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1
Datum použití 2025-03-30
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1
Datum použití 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1
Datum použití 2026-01-22
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB6309 Soundbar 2.1
Datum použití 2026-01-22